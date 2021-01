ENAG’a göre 2020 yılı enflasyonu yüzde 36.72

TÜİK tarafından açıklanan verilerin bir süredir güvenilirliği tartışılıyor. Açıklanan enflasyon oranları ile vatandaşın hissettiği enflasyon arasında büyük fark olduğu yönündeki iddialar siyasi çevreler tarafından her geçen gün daha da yüksek sesle seslendiriliyor.

TÜİK verilerine göre, TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu Raporu: Aralık ayı enflasyon oranı: %4.08 2020 yılı enflasyon oranı: %36.72 Haber Bültenleri için: https://t.co/dSKjyUGYOQ — ENAG (@ENAGRUP) January 4, 2021

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 36.72

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan veriler ise TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin çok çok üzerinde.

ENAGrup verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi aralık ayında yüzde 4.08 artış gösterdi. 2020 yıllık enflasyon oranı ise yüzde 36.72 olarak açıkladı.

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı

ENAG NASIL HESAPLAMA YAPIYOR?

Fiyat endekslerinin elde edilmesinde ülkelerin benimsediği ortak standart enflasyon hesaplama yöntemi kullanılıyor. Alt kalemler bazında sistem Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü'nün ‘'Classification of Individual Consumption According to Purpose'' (COICOP) standartları gözetilerek oluşturuluyor.

ENAG enflasyon sepetinde, TÜİK sepetindeki 418 maddenin 339 adedi bulunuyor. Bu toplam madde oranının yüzde 81'i, madde ağırlığının ise yüzde 80'nine eşit.

Geriye kalan 79 maddede ise enflasyonu etkileyen davranışın kesikli olması ya da denetimli ürünlerin yoğunluğu oluşturması nedeniyle kapsam dışına alınmış. Öte yandan, TÜİK enflasyon oranı ile de birebir karşılaştırma yapabilmek amacıyla, kalan bu 79 ürünün aylık fiyat değişimi, olduğu gibi TÜİK'ten alınarak ağırlıklı bir enflasyon oranı olarak sunuluyor.