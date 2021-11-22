Enerji Bakanı’ndan kış saati açıklaması: 6 milyar lira tasarruf ettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sabit saat uygulamasıyla 5 yılda 6 milyar TL tasarruf edildiğini savunarak, "Bugünlerde tekrar bu işleri gündeme getirmek isteyenler var. Lütfen herkes kendi işiyle meşgul olsun" dedi.

Sozcu.com.tr

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Antalya’da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuştu.

Dünyada enerji fiyatlarının hiç kimsenin öngörmediği şekilde arttığını belirten Dönmez,*. “Avrupa’da elektrik fiyatları zirvede. Petrol fiyatlarında fiyatların çok dirençli olduğunu gözlemlemiş olduk.” dedi.

Dönmez, 2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar lira daha yatırım yapılacağını, 2022’nin baharında Karadeniz sularında doğalgaz borularının yerleştirileceğini söyledi.

SABİT SAAT POLEMİĞİ

Son olarak kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili konuşan Dönmez şunları söyledi:

“Bizler enerji ile ilgili konulara bilimsel bir gözle yaklaşırken buradan kendilerine malzeme çıkarmaya çalışan birileri var. Sabit saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira oldu.

26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylama ile AB'de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi. Bugünlerde tekrar bu işleri gündeme getirmek isteyenler var. Lütfen herkes kendi işiyle meşgul olsun. İşleri ile gündeme gelemeyenlerin tek işi sağa sola sataşmak.”

İMAMOĞLU ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasından vazgeçilmesi çağrısında bulunarak, “Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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