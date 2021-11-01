Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 160 arttı

Ekimde ihracat yüzde 20 artışla 20,8 milyar dolar, ithalat yüzde 13 artışla 22,3 milyar dolar oldu. Enerji ithalatı ekimde yüzde 160 oranında arttı.

Emre DEVECİ

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Ticaret Bakanlığı, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,17 artışla 20 milyar 807 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin ithalatı ise bu dönemde yüzde 12,97 artışla 22 milyar 270 milyon dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 16,33 artışla 43 milyar 77 milyon dolar olurken, dış ticaret açığı ise yüzde 39 azalarak 1 milyar 463 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,4'e yükseldi.

10 AYDA İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 34

Ocak-ekim döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,93 artışla 181 milyar 758 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 22,49 artışla 215 milyar 572 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 27,47 artarak 397 milyar 330 milyon dolara ulaşırken, dış ticaret açığı yüzde 16,04 düşüşle 33 milyar 814 milyon dolara geriledi.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN BİRİNCİ

Ekimde ve ocak-ekim döneminde ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye ihracat ekimde 1 milyar 692 milyon dolar, ocak-ekim döneminde 15 milyar 791 milyon dolar oldu.

İthalatta ise ilk sırada Çin yer aldı. Çin'den ithalat ekimde 2 milyar 525 milyon dolar, ocak-ekim döneminde 26 milyar 61 milyon dolar oldu.

ENERJİ İTHALATI YÜZDE 160 ARTTI

Enerji ürünlerini içeren ‘mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler' ithalatı ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160,56 artışla 5 milyar 453 milyon dolara yükseldi.

Ocak-ekim döneminde Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 56,36 artışla 36 milyar 958 milyon dolar oldu.

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