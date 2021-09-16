“Enerjiye büyük zam geldi çimento günah keçisi oldu”

Pandemi ile sahil bölgelerine artan göç hem emlak hem de lüks turizm segmentlerinde hareketlilik yaratırken, özellikle enerji kaynaklı artan maliyetler, yatırımcının ana gündemi oldu.

Sayime BAŞÇI

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Son dönemde fiyat artışları ve iş durdurma eylemleri ile gündeme gelen çimentodaki gelişmelerin enerji maliyetlerinden kaynaklandığını aktaran sektör oyuncuları, burada bir kurban seçildiğini, enerji sektöründeki maliyet artışlarının daha kritik bir noktada olduğuna dikkat çekti. Bugün fiyatı en hızlı artan ürünlerin çimento gibi enerjiye bağlı sektörler olduğunu söyleyen Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, bu alanda fiyatları kontrol etmenin en hızlı yolunun enerjiden geçtiğini aktardı.

ENERJİYİ UCUZLATIN

İnaç, “Doğalgaz fiyatını artırmışsınız, elektrik fiyatını yüzde 180 artırmışsınız. Bütün girdileriniz artmış, “Sen zam yapma” diyorsun. Bir tane kurban seçiyorlar. Diyorlar “Hadi buna yüklenelim bu fiyatları artırdı” diye… O zaman indirin doğalgaz, enerji fiyatını, ondan sonra o da zam yapmasın” diye konuştu. Çimento ve demirin inşaatta toplam maliyet içinde yüzde 14'lük paya sahip olduğunu aktaran İnaç, “Dikkati başka yere çekmek istiyorlar” ifadelerini kullandı. Fiyat artışlarıyla ilgili, dövize bağlı olarak yaşanan bir sıkıntı olduğunu söyleyen İnaç, girdilerin yüzde 70'inin dövizle alakalı olduğunu, Türkiye'de en hızlı artan ve en pahalı şeyin enerji olduğuna işaret etti.