Erdoğan 27 kat demişti: Emekli aylıklarının yüzde 99’u sadece 9,3 kata kadar arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında emekli aylıklarının 27 kata kadar arttığını belirtmişti. Doç. Dr. Aziz Çelik, yaptığı hesaplamada emeklilerin yüzde 99'unun aylığının 2002'den bu yana 6,1 ile 9,3 kat arasında arttığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü işçilerle buluşmasında yaptığı konuşmasında, “Fevkalade yükselişi emekli maaşlarında görmek mümkündür. 27 kat artan emekli maaşları vardır” ifadesini kullanarak emekli maaşlarındaki artışa dikkat çekmişti.

Sosyal politika alanında çalışan Doç. Dr. Aziz Çelik, yaptığı hesaplamayla 2002’den bu yana SSK emekli maaşlarının ortalama 8,4 kat, Bağ-Kur emekli maaşlarının ortalama 9,3, memur emeklilerinin maaşının ise kat ortalama 6,1 kat arttığını belirledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı verilerine göre sadece en düşük BAĞ-KUR tarım emekli aylığı 26 kat arttığı belirlendi. Bu rakam 65 liradan 1.777 liraya yükseldi.

Ancak BAĞ-KUR tarım sigortalıların oranı toplam sigortalıların sadece binde biri civarında.

“EMEKLİ BÜYÜMEDEN PAY ALAMADI”

Emeklilerin yüzde 99,9'unun aylığının 20 yılda 6,1 ile 9,3 kat arasında arttığını ancak aynı dönemde kişi başına milli gelirdeki artışın 12,1 kat arttığını belirten Çelik, sosyal medyada paylaşımlarında emeklinin büyümeden pay alamadığını belirtti.

Çelik “Diğer bir ifadeyle emekli büyümenin çok altında aylık alarak, pastadan daha az pay alarak yoksullaşmış. Emeklinin hakikat budur. Emekli aylıkları artışını tartışmalı resmi enflasyonla ele almak gerçek durumu örter. Emekli aylıkları geçim şartları ve ekonomideki büyüme ile birlikte ele alınmalıdır. Geçinmeye yetmeyen emekli aylığının kaç kat arttığının önemi yok” ifadelerini kullandı.

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