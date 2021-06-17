Erdoğan: Azerbaycan ile Libya’da ortaklık yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, Azerbaycan seyahati sonrasında gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Erdoğan, NTV’nin internet sitesinde yer alan habere göre doğalgaz ve petrol arama-çıkarma konusunda Karadeniz’de veya başka bölgelerde Azerbaycan’la bu konuda ortaklık yapılacak mı sorusuna iki ülkenin TANAP ve TAP boru hatlarında var olan ortaklıklara atıfta bulunarak cevap verdi.

Erdoğan, “Örneğin şu anda bizim Türk Petrolleri ile alakalı bir yapımız var. Bu yapıyla birlikte, nasıl şu anda TAP’ta, TANAP’ta birlikteliğimiz varsa, biz değerli dostum İlham Aliyev kardeşimizle böyle bir adımı Libya’da da atabiliriz” dedi.

‘RAFİNAJ DA MÜMKÜN’

İki ülkenin de petrol ve doğalgaz kaynaklarını değerlendirmek konusunda birikimi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Aynı birikim ve deneyim bizde de olduğuna göre, hatta rafinaj olayında da bazı adımlar atmak mümkün” dedi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in bu tür adımların atılmasından memnun olacağını kendisine söylediğini aktardı.

Erdoğan iki ülkenin petrol sektöründe bu tür adımlarla “sadece Avrupa’ya açılmak değil” hem Türkiye hem de başka ülkelerde faaliyet gösterebileceğini belirtti.

Kendisine ait geniş petrol ve doğalgaz rezervleri olan Azerbaycan, kamu enerji şirketi SOCAR vasıtasıyla petrol çıkarma, dağıtma, rafine etme ve petrokimya alanlarında faaliyet gösteriyor. İzmir’de birkaç yıl önce büyük ölçekli rafineri açan SOCAR aynı zamanda petrokimya tesisi Petkim’in de kontrolüne sahip.

Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyan TANAP ve TAP doğalgaz boru hatlarında da iki ülkenin, diğer ülke ve şirketlerle birlikte ortaklıkları bulunuyor.

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