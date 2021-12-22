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Erdoğan ile Memur-Sen memurlara ek zam için bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da memurlara ek maaş zammını görüşmek üzere Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya gelecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:40 - 22 Aralık 2021 Güncellenme:
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Erdoğan ile Memur-Sen memurlara ek zam için bir araya geliyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret etmişti.

Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini söylemişti.

Yalçın paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik.”

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