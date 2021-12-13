Erdoğan, Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek.
Dolar/TL’nin 14 TL’yi aşarak tarihi yüksek seviyeleri görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankakarının genel müdürleriyle görüşeceği öğrenildi.
Bloomberg’ün aktardığına göre, Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bugün bir görüşme yapacak.
Ayrıntılar gelecek…