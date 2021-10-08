Erdoğan ‘plana göre başlayacağız’ dedi, işte o plan…

Kanal İstanbul projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün “Kazısına programdaki plana göre başlayacağız” dedi. İşte Kanal İstanbul’un iş programı…

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de “çılgın proje” olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesi için bugün şunları söyledi:

“Deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul’dur. Gereken hazırlıklar yapılmış ve nihayet fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir. Sazlıdere Köprüsü Kanal İstanbul’un ilk somut adımı. Bunu ihalesi ve yer teslimi yapılarak inşasına başlanan Halkalı-Kapıkule Demir yolu köprüsü izlemiştir. Proje kapsamındaki diğer işleri de belli bir plan dahilinde bu şekilde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Kanalın kazısına programdaki plana göre başlayacağız” dedi.

45 kilometre uzunluğunda 275 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalara sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin masasındaki Kanal İstanbul Projesi İş Programı’na göre, ihale ilanı, tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile sözleşme aşamalarının toplam 282 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos Gölü'nün doğusunu takip eden Kanal İstanbul’da yapım faaliyetleri 2 bin 425 gün sürecek. Bu sürede kanal kazısı, yüzey kaplama ve dere bağlantıları yapılacak.

Kanalın kuzey ve güneyinde aynı anda başlayacak çalışmalar bir nokta buluşacak. Burada 30 gün içerisinde parçaların birleştirilmesi öngörülüyor.

Kanalın projenin kabul edilmesi ve işletmeye alınması ise 180 gün sürecek.

Arazi çalışmaları, uygulama projeleri, mobilizasyon, şantiye yollarının ise 540 gün içinde bitirilmesi ön görülüyor.

752 gün boyunca temiz su ve atık su hatları ile arıtma tesisleri, enerji nakil hatları, arıtma tesisi, yollar ve köprülerin yapımı tamamlananacak. Demiryolu, petrol doğalgaz boru hatları, Terkos – Alibeyköy hattı ise 1128 gün içinde yeniden düzenlenecek.

180 gün içerisinde ise Sazlıdere Barajı boşaltılacak. Öte yandan 900 gün boyunca da Kanal İstanbul’dan çıkartılacak hafriyat ile Karadeniz’de 38 kilometre uzunluğunda dolu alanları oluşturulacak.

İş akışına göre tüm çalışmaların 18 Şubat 2026'da tamamlanması planlanıyordu. Ancak hali hazırda ihalesi yapılmayan projesinin bu sürede bitirilmesi mümkün görünmüyor.

2011 yılından bu yana Türkiye’nin gündeminde olan Kanal İstanbul iş programına göre, projede izlenecek adımların yarısı tamamlandı.

ÇED sürecinin tamamlandığı Kanal İstanbul'da sırada kamulaştırma işlemlerinin yapılması ve ihale takviminin işletilerek sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılması var:

Projenin iş akışı ve geldiği aşama şöyle:

1 – Mevcut Durum Tespiti

2 – Kanal Güzergahı ile İlgili Çalışmalar

3 – Belirlenen Koridorun Saha İncelemesinin/Değerlendirmesinin Yapılması

4 – Seçilen Koridorun Detaylı Saha Etütlerinin ve Çalışmalarının Yapılması

5 – İşletme Senaryolarının Oluşturulması ve Uygulanacak Kanal Genişliğinin Belirlenmesi Aşama

6 – Çevresel Etki Değerlendirme Modellerinin Hazırlanması

7 – Kanal Ön Projelerinin ve Diğer Yapılara Ait Kavramsal Projelerin Hazırlanması

8 – Altyapı Deplasman Önerileri ve Kavramsal Projelerinin Hazırlanması

9 – ÇED Raporu Hazırlanması ve İlgili İşlemelerin Yürütülmesi

10 – Kamulaştırma Hizmetleri

11 – Kanal İnşaatının Planlanması

12 – Yatırım Planının Hazırlanması

13 – Fizibilite Raporu Hazırlanması

14 – Yapım İşlerine Ait İhale Dokümanlarının Hazırlanması

15 – İhalenin Sonuçlandırılması

16 – Yapım Çalışmalarının Başlaması

17 – Kanalın İşletmeye Açılması

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