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Erdoğan, SPK Başkanvekili’ni görevden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Taha Meli Arvas’ı görevden aldı

Yayınlanma: 03:16 - 04 Eylül 2021 Güncellenme:
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Erdoğan, SPK Başkanvekili’ni görevden aldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Taha Meli Arvas görevden alındı.

Ekim 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Talat Ulussever'in yerine SPK başkan vekili olarak atanan Taha Meli Arvas görevde bir yılını dolduramadı.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Arvas, Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştı.

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