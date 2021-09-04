Erdoğan ‘tüm dünyanın sorunu’ demişti: Dünyada ortalama enflasyon yüzde 3,5

Cumhurbaşkanı, “Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunu. Euro bölgesi, son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor" dedi. Dünyada ortalama enflasyon yüzde 3,5, euro bölgesinde yüzde 3 seviyesinde. Türkiye, enflasyonda OECD birincisi, dünya yüksek enflasyon liginde 12. sırada.

Emre DEVECİ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize'de yaptığı konuşmada “Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur” dedi.

Erdoğan'ın açıklaması, TÜİK'in ağustos ayı tüketici enflasyonunun yüzde 19,25 olduğunu açıkladığı gün geldi.

Erdoğan, “Euro bölgesi, son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Küresel düzeyde emtia fiyatlarında yaşanan yüzde 25'e yakın artışın etkileri, sanayiden tarıma her alanda hissediliyor” ifadelerini kullandı.

EURO BÖLGESİNDE ENFLASYON KAÇ?

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından 31 Ağustos tarihinde yayımlanan öncü verilere göre, temmuzda yüzde 2,2 olan euro bölgesi tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 3'e yükseldi.

Bu oran, son 10 yılın en yüksek tüketici enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

Bölgede enerji enflasyonu yüzde 15,4, gıda enflasyonu yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de ise gıda enflasyonu yüzde 29 ile euro bölgesi ortalama enflasyonunun yaklaşık 14,4 katına denk.

EURO BÖLGESİNDE ESTONYA BAŞI ÇEKİYOR

19 ülkenin yer aldığı euro bölgesinde en yüksek yıllık enflasyona sahip ülke, yüzde 5'lik oranla Estonya. Yüzde 4,9'luk oranla Litvanya ikinci, yüzde 4,7'lik oran Belçika üçüncü sırada yer alıyor.

Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon yüzde 3,4 seviyesinde. Komşumuz Yunanistan'da ise bu oran yüzde 1,2 seviyesinde. Malta, yüzde 0,3'lük oranla bölgede en düşük enflasyona sahip ülke.

ABD'DE ENFLASYON YÜZDE 5,4

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 5,4 oldu.

Bu rakam, Temmuz 2008'de kaydedilen yüzde 5,6'lık zirve sonrasındaki en yüksek rakam durumunda.

ABD'de enerji enflasyonu yüzde 23,8, gıda enflasyonu ise yüzde 2,6 seviyesinde.

TÜRKİYE OECD'DE VE G20'DE BİRİNCİ

Türkiye, 38 üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) içinde yüzde 19,25'lik oranla açık ara en yüksek enflasyona sahip ülke konumunda.

İkinci sırada yüzde 5,8'lik oranla Meksika yer alıyor.

OECD'de enflasyon ortalaması yüzde 4,2. Türkiye'deki rakam bunun neredeyse beş katına denk.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, dünya genelinde ortalama enflasyon yüzde 3,5 seviyesinde. Türkiye'deki seviye, dünya ortalamasının beş katından fazla.

TÜRKİYE DÜNYADA 12. SIRADA

Trading Economics verilerine göre, Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip 12. ülke. Ancak Türkiye'nin önünde 11 ülkenin tamamı iç savaş yaşayan ya da çeşitli nedenlerle ekonomisi iflas etmiş ülkeler.

Arjantin yüzde 51,8'lik oranla, dünyada en yüksek enflasyona sahip altıncı ülke konumunda.

Venezuela yüzde 2720'lik hiperenflasyonla dünyanın zirvesinde. ABD'nin ekonomik ve siyasi abluka uyguladığı ülke ağır bir kriz yaşıyor.

Sudan, Lübnan, Surinam, Suriye, Zimbabve, İran, Etiyopya, Angola ve Zambiya enflasyonda Türkiye'nin önünde yer alan diğer ülkeler.

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