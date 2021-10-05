Erdoğan’dan atıştırmalık alışverişine 1002 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu markete gitti. İki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldurdu. Toplamda 1002 lira tuttu, nakit ödedi. Et, süt, peynir, bakliyat ve yağ gibi temel gıdaların bulunmadığı sepete 1002 lira ödenmesi, pahalılığı gözler önüne serdi. Bunlar olsaydı fatura katlanırdı.

İsmail ŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ, 26 Eylül 2021'de “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı” manşetiyle çıktı. 29 Eylül 2019'da Kısıklı'daki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan'ın aldığı ürünlerin son iki yıldaki fiyat değişimini ortaya koyan haberimizde, “Erdoğan bugün aynı yere gitse fiyatların yüzde 50 ila yüzde 100 arasında arttığını görürdü” ifadesi yer alıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağrımızdan bir hafta sonra, önceki gün yine aynı markete gitti ve alışveriş yaptı. Erdoğan bu defa yalnız değildi. Kendisine, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke de eşlik etti.

NELER ALDI?

Markette yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, iki yıl önceki alışverişinde sadece bisküvi, gofret gibi atıştırmalıklar alırken, bu kez iki alışveriş arabasını doldurdu. Kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuruyemiş, şalgam ve meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips alan Erdoğan'ın alışverişinin toplam tutarı da ortaya çıktı.

SÖZCÜ'nün Erdoğan ailesinin kasadayken çekilen görüntülerinde yaptığı incelemeye göre 1002 lira 47 kuruş tutan alışverişin ödemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan cüzdanından çıkardığı nakit para ile ödedi. Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasının kasiyeri Erdoğan'a 7.5 lira para üstü verdi.

‘FİYATLAR GAYET UYGUN' DEDİ

Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bu marketlerin çoğaltılması talimatının verildiğini söyleyen Erdoğan, “Tabii süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız” dedi.