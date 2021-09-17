Erdoğan’ın, “Asgari ücret 16 kata yakın arttı” sözlerine gerçek rakamlarla tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücret 16 kata yakın arttı" sözlerini 'ülke gerçeklerinden kopukluk' olarak niteleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, "2001 asgari ücreti çeyrek altının 5,2 katıyken 2021’de 3,6 katı. 19 yıl önce hane halkının toplam kredi borcu 6.3 milyar TL iken 2021 Haziran sonu itibarıyla 874 milyar TL" dedi.

İsmail AKIN

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Asgari ücret 16 kata yakın arttı” sözlerine tepki gösterdi.

Balık, milyonlarca emekçinin hayat pahalılığını simgeleyen enflasyon karşısında çaresiz olduğu bir dönemde Erdoğan’ın bu sözlerinin ülke gerçeklerinden kopukluğun işareti olarak niteledi.

“AKP iktidarı döneminde ekonomik istikrarsızlık tavan yapmıştır. İktidar ekonomiyi yönetememekte nüfusunun büyük bölümünü oluşturan emekçiler gelirlerinin büyük bölümünü de gıda, barınma, ulaşım vb. gibi zorunlu ihtiyaçlara harcamaktadır” diyen Balık, “Türkiye'nin ekonomide bir üst lige çıkacağı yönündeki açıklamalarının emekçilerde karşılığı yoktur. Bu ifadeler ülke ekonomisinin durumu gizlemeye yöneliktir” diye konuştu.

ÖĞRETMEN MAAŞI 18 ÇEYREKTEN 7’NİN ALTINA DÜŞTÜ

Balık, Erdoğan’ın milli gelirin TL bazında 11 kat, asgari ücretin de 16 kata yakın arttığı söyleminin tamamen gerçek dışı vurgulamak amacıyla şu bilgilere yer verdi:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre, 2002’de net asgari ücret 184 TL idi. Dolar karşılığı ise 126 dolardı. Bugün 2 bin 825 lira 90 kuruştur. Dolar cinsinden ise 332 dolar.

Asgari ücret son 19 yılda görece artmış görünse de, 2001'deki asgari ücret, çeyrek altın fiyatının 5,2 katıyken 2021'de sadece 3,6 katı.

2009’da 200 lira ile 134 dolar alınabilirken, 15 Eylül 2021 itibariyle sadece 24 dolar alınabiliyor.

2002’de göreve yeni başlayan bir öğretmen 18 çeyrek altın alabilirken, bu sayı 2021 yılında 7 çeyreğin altına kadar düştü.

19 yıl önce sadece 6.3 milyar TL olan hane halkının toplam kredi borcu, 2021 Haziran sonu itibarıyla 874 milyar TL'ye yükseldi.

Önemli bölümünü ücretli emekçilerin kullanmak zorunda kaldığı ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarının toplamı 582 milyar TL ile borcun üçte ikisini oluşturmaktadır.

2002'de yüzde 29,8 seviyesinde olan enflasyon, TÜİK'in takla attırdığı rakamlara göre ağustosta yüzde 19,25’tir. 2002’de yüzde 10,3 olan işsizlik dört yıl hariç hep yüzde 10’un üzerinde kaldı. En son işsizlik yüzde 12 oldu.

HALKIN ENFLASYONU YÜZDE 40

Öte yandan, açıklamasında Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi olan Kamu-Ar’ın hesaplamasına yer veren Balık, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 589 lira olurken, yoksulluk sınırının 12 bin 397 liraya yükseldiğini ifade etti.

“Ağustosta sağanak yağmur gibi yapılan zamlar gıda fiyatlarını bir önceki aya göre yüzde 3,5 artırdı” diyen Balık, gıda fiyatlarındaki yıllık artışın ise kendi hesaplamalarına göre yüzde 40 olduğunun altını çizdi.

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