Erdoğan’ın faiz tutumu bir yılda nasıl değişti?

Bir yıl önce Merkez Bankası'nın faiz artışları için "Bazen acı ilaçları içmek gerekiyor" değerlendirmesi yapan Erdoğan dün 'Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim' dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İlim Yayma Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada faize yönelik açıklamaları tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm, bu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu mesajı faiz indirimlerinin devam edeceği sinyali olarak değerlendirildi ve Türk Lirası haftaya yabancı para birimleri karşısında yüzde 6’dan fazla değer kaybıyla başladı.

“Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” diyen Erdoğan geçtiğimiz yıl faiz konusunda farklı konuşmuştu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Kasım 2020’de faiz oranını 475 baz puan artırarak yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltmişti. Bu artışla birlikte dolar 7,50, Euro ise 9 lira seviyesinin altına çekilmişti.

BAZEN ACI İLAÇLARI İÇMEK GEREKİYOR

Erdoğan faiz kararından bir gün sonra yani 20 Kasım 2020’de düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın faiz artırımı için “Bazen acı ilaçları içmek gerekiyor, Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz” demişti. Merkez Bankası Aralık 2020’de gerçekleştirilen toplantıda da faizi 200 baz puan artırarak yüzde 15’ten yüzde 17’e yükseltmişti.

Bu faiz artışları, Tayyip Erdoğan'ın yıllardır devam ettirdiği “faiz enflasyonun sebebidir” tezini terk ettiği şeklinde yorumlandı. Ancak faiz artışlarını gerçekleştirilen Naci Ağbal yönetimindeki yeni Merkez Bankası yönetiminin Mart 2021’de görevden alınmasıyla bu yorumun doğru olmadığı ortaya çıktı.

Erdoğan bu tarihten itibaren tezini tekrarlamaya ve bunu İslami kuralları hatırlatarak yapmaya devam etti.

Gerçekleştirilen yönetim ve söylem değişikliğiyle Mart ayında 7.20 seviyesinde olan dolar kuru bugün itibariyle 17 lirayı aştı ve Türk Lirası günden güne eridi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın faiz çıkışı sonrası dolar ve euro rekor kırdı

İlginizi Çekebilir İşte Erdoğan'ın 'Yazdık' dediği ekonomi kitabının yeni sayfaları