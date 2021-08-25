Erdoğan’la görüşen BAE’li yetkilinin şirketinden Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta görüştüğü Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın başında bulunduğu Arap şirket, Türkiye'de şirket satın almayı değerlendirdiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Abu Dabili International Holding Co CEO’su Syed Basar Shueb, Türkiye’de sağlık, sanayi ve gıda işleme gibi sektörlerde yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Shueb, Reuters’a yaptığı açıklamada şirket heyetinin fırsatları araştırmak için bu hafta Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve IHC’nin Türkiye’de sağlık, sanayi ve gıda işleme sektörlerinde fırsatları değerlendirdiğini ifade ederek, “Türkiye en büyük gıda işleme tesislerinden birine sahip, bunu da araştırıyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da konuya yakın bir kaynak da, IHC’nin bazı şirketlerde azınlık hissesi almayı ve çeşitli sektörlerde orta ölçekli satın almaları değerlendirdiğini söyledi.

ANKARA’DAN KÖRFEZ AÇILIMI

Ankara’nın çeşitli Arap güçleriyle gerilimi azaltma adımının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyileşme işaretleri gösteriyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan ile ekonomik işbirliğine yönelik bir toplantıda görüşmüştü.

Thanoun, son aylarda Abu Dabi’nin borsadaki en değerli hissesine sahip olan IHC’nin Yönetim Kurulu Başkanı.

Erdoğan, görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama sinyali vermiş ve “İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek” demişti.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, görüşmeyi “tarihi” olarak nitelendirmişti.

Reuters görüşmeyi, “Görüşme, Ankara’nın bir dizi Arap gücüyle Libya’daki çatışma, Körfez içi anlaşmazlıklar ve Doğu Akdeniz sularında rekabet konularındaki tansiyonu düşürmeye yönelik son hamlesi oldu” şeklinde yorumlanmıştı.

VARLIK FONU YETKİLİLERİ DE KATILDI

Erdoğan, “Yol haritası üzerinde adımları kimler nasıl atacak belirledik. Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek” dedi.

Erdoğan, görüşmeye Varlık Fonu Başkanvekili ve Yatırım Ofisi Başkanını da davet ettiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti

İlginizi Çekebilir Ev satın almak hayal oldu: Türkiye barınma sorununa doğru gidiyor