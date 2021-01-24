Erdoğdu: Bir kişiye istihdam yaratmanın maliyeti 651 bin 925 liraya ulaşmış

CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, işsizliğin Türkiye'nin kanayan bir yarası olduğunu bildirerek, “Türkiye, en önemli sorunu işsizliğin çözümüne odaklanmalı” dedi.

Erdoğdu, TÜİK verilerinin işsizlikte sorunu göstermekten uzak olduğunu, işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak açıklansa da gerçek işsizlik oranının yapılan hesaplamalara göre yüzde 29,3'ü bulduğunu belirterek şunları söyledi:

“En son açıklanan Ekim 2020 verilerine göre, işsiz sayısı 4 milyon 5 bin açıklanmasına karşın alternatif işsizlik oranlarına bakıldığında, işsiz sayısına iş bulma ümidi olmayan ve iş aramayıp çalışmaya hazır olan 4 milyon 348 bin kişi dahil edildiğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 353 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 23.3'e yükseliyor. Bu rakama zamana bağlı eksik ve yetersiz istihdamdaki 2 milyon 78 bin kişi de eklendiğinde en geniş tanımlı işsiz sayısı olan 10 milyon 513 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 29,3'e ulaşıyor.”

TÜİK İŞİN KOLAYINI BULMUŞ

Çalışma çağındaki nüfus, Ekim 2019-Ekim 2020 döneminde 1 milyon 179 bin artışla 61 milyon 756 binden 62 milyon 935 bine yükselmesine karşın iş gücünün 1 milyon 288 bin azalmayla 32 milyon 740 binden 31 milyon 452 bine inmesinin izaha muhtaç olduğunu bildiren Erdoğdu, şöyle devam etti:

“İş gücü, çalışma çağındaki nüfusun artış hızında artması normal durumdur. Böyle olmuyorsa çalışma çağındaki nüfustan iş gücü dışında kalanların oranı artmış demektir. İş gücü 2020 Ekim ayında 33 milyon 365 bine çıkmalıydı. İstihdam edilen 27 milyon 447 bin kişi düşünüldüğünde, işsiz sayısı 4 milyon 5 bin değil, 5 milyon 918 bin, işsizlik oranı ise yüzde 12,7 değil, yüzde 17,7 açıklanacaktı. TÜİK işin kolayını bulmuş, iş gücünü azalt, işsiz sayısı azalsın.”

Türkiye'nin ekonomi politikasını yatırım, istihdam, ihracat odaklı planlaması ve yönetmesi gerektiğini, düşük enflasyon ortamında istikrar ve büyümeye geçmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğdu, şunları kaydetti:

“İstihdam yaratmanın maliyeti giderek artıyor. 2020 yılının 11 aylık yatırım teşvik belgelerini incelediğimizde bir kişiye istihdam yaratmanın maliyeti 651 bin 925 liraya ulaşmış. 1 milyon insanımıza iş yaratmanın bedeli 652 milyar lirayı, 2,5 milyon insanımıza iş yaratmanın maliyeti 1,63 trilyon lirayı, dolar karşılığı olarak ise 1 milyon istihdam için 88, 2,5 milyon insan için 220 milyar doları bulmaktadır. Çalışma çağındaki nüfusun her yıl 1,2 milyon kişi arttığını da unutmamak gerekir. İşsizliği azaltmak için Türkiye, çok daha fazla yatırım yapmak zorundadır.”

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NE YAPMALI?

Türkiye'nin yaşlanan ülkeler kategorisinde bulunduğunu, genç nüfusta da yüksek işsizlik rakamı olduğunu belirten Erdoğdu, şu bilgileri verdi:

“İşsizlik, ekonomiyi rayına oturmadan düzelmez. Yüzde 5'in altında bir enflasyon, buna bağlı makul faiz oranları, adaletli bir vergi sistemi şart. Üretimin ve istihdam üzerindeki maliyetler düşürülmeli. Yapısal sorunlar çözülmeli. Eğitim sistemi ülke ihtiyaçlarına yönelik bir şekilde planlanmalı. Eğitim hayat boyu sürmeli. Özel sektör istihdam açısından harekete geçirilmeli, girişimcilik teşvik edilmeli. İstihdam yaratan bir yatırım ortamı sağlanmalı. Kamu da eleman yetersizliği çektiği alanlarda eleman alımını geciktirmeden yapmalı. Üniversite mezunu yüz binlerce genç, işsiz kalmamalı.”