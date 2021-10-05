Erişim sorunu Facebook’u sarstı: Hisseler çakıldı, Zuckerberg bir gecede 6,7 milyar dolar kaybetti

Facebook'ta yaşanan erişim sorunu nedeniyle şirketin hisseleri bir gecede yüzde 5 değer kaybederken, şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 6,7 milyar dolar düştü. Zuckerberg, dünyanın en zenginleri sıralamasında bir basamak gerileyerek Bill Gates'in altına düştü.

Sozcu.com.tr

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Facebook, Whatsapp ve Instagram’da yaşanan kesintinin ardından Facebook’un hisseleri çakıldı. Facebook çalışanının şirketin iç yüzü ile ilgili itiraflarının ardından dün gece saatlerinde sosyal platformlara erişilememesi nedeniyle şirketin hisseleri bir gün içinde yüzde 5 değer kaybetti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise saatler içinde 6 milyar dolar kaybederek dünyanın en zenginleri sıralamasında geriledi.

Facebook hisselerindeki düşüş, dün borsalardaki genel düşüşü katladı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi Pazartesi günü işlemlerde sadece yüzde 2,1 değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 1.3 değer kaybetti. Facebook’taki düşüş ise bu endekslerin çok daha üstünde seyretti.

ZUCKERBERG’İN KİŞİSEL SERVETİ DÜŞTÜ

Mark Zuckerberg’in kişisel serveti, Facebook’taki ihbarcının ortaya çıkması ve kesintilerin Facebook ürünlerini çevrimdışı bırakmasından sonra, birkaç saat içinde 6 milyar dolardan fazla düştü. Zuckerberg, dünyanın en zenginleri listesinde bir basamak aşağı indi.



Hisse senetlerindeki düşüş Zuckerberg’in servetini 121,6 milyar dolara indirdi. Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde Bill Gates’in altında 5. sıraya düşürdü. Zuckerberg’in servetindeki birkaç haftalık toplam gerileme 20 milyar dolara yaklaştı.

NE OLDU?

Bir süredir kurumdaki eski çalışanların ifşaatlarıyla sarsılan Facebook’la ilgili önce eski bir çalışanı tarafından belgeler sızdırılmıştı. Burada, Facebook'un bazı kişilere imtiyaz tanıdığı ve istediği içeriği yükleyebildiğini ve Instagram'ın gençlere zarar verdiğine dair araştırmaların Facebook tarafından bilinmesine rağmen bir şey yapılmadığını aktarılmıştı.

Eski çalışan Frances Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket kârı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.

Dün akşam saatlerinde ise Facebook’un amiral gemisi hizmetleri olan Instagram, Whatsapp ve Facebook siteleri, uzun süre erişime kapandı.

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