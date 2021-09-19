Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal’dan enflasyon paylaşımı

20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınan Merkez Bankası'nın eski başkanı Naci Ağbal, Twitter'dan enflasyonla mücadelede para politikasının önemine vurgu yaptığı yazısının linkini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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20 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınan ve sonrasında hiçbir açıklama yapmayan eski Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’dan bugün dikkat çeken bir çıkış geldi.

Ağbal, Twitter hesabından, TCMB Başkanı olduğu dönemde kaleme aldığı ve 5 Mart 2021 tarihinde bankanın blog sitesi olan tcmbblog.org’da yayımlanan yazısının linkini paylaştı.

“Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi” başlıklı yazıda “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek.” ifadeleri yer almıştı.

“2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz” denilen yazıda, “Ocak ayında sıkı parasal duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir müddet sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini belirterek sözle yönlendirmede bulunduk. Bu süreçte yaptığımız açıklamalarda ise mevcut enflasyon riskleri karşısında bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamızın mümkün görünmediğini belirterek sözle yönlendirmemizi belirgin bir şekilde güçlendirdik” denilmişti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİRKEN GELEN PAYLAŞIM

Ağbal’ın bugünkü paylaşımının, tüketici enflasyonunun yüzde 19,25 ile TCMB’nin politika faizi olan yüzde 19’u aştı, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözünden çark ettiği, 23 Eylül’deki TCMB toplantısında faiz indirimi olasılığının konuşulduğu ve hükümetin artan enflasyonda suçu hükümet dışındaki aktörlere attığı bir dönemde geldi.

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