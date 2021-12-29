Eskişehir’de ekmeğe bir ayda ikinci zam

Eskişehir'de Aralık ayı başında 230 gramı 2 liradan satılan ekmeğin gramajı 30 gram düşürülerek yine 2 liradan satılarak gizli zam yapılmıştı. Ekmek fiyatında yeni yapılan düzenleme ile 210 gram ekmek 2 lira 50 kuruştan satılacak. Böylece ekmek Eskişehir'de bir ay içinde ikinci kez zamlanmış oldu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de 200 gramı 2 liraya satılan ekmek bugün itibari ile 210 gramı 2 buçuk lira olarak satılmaya başlanacak. En son Aralık ayı başında gramajı düşürülerek gizli zam uygulanan ekmeğe bir ayda ikinci kez zam yapılmış oldu.



YENİ TARİFE DE FIRINCIYI KURTARMAZ

İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Kazım Mülazımoğlu, bu zammın da asla yeterli olmadığını belirterek, “Biz bu başvuruyu yapalı 2 ay oldu. Bu fiyat da yine maalesef maliyeti kurtarmıyor” dedi.

Mülazımoğlu, “Doların hızlı artışı nedeniyle o günden bu yana fırıncı hep zarar etti. Maliyetleri katlandı. Şimdi ekmek 210 gramı 2 buçuk liradan satışa sunulacak. Bir fırıncının kar etmesi için ekmek 3 buçuk lira olmalı. Bu yeni tarife kesinlikle fırıncıları kurtarmıyor. Maliyetlerimizi açıkladık. Biz geçen Nisan ayında Eskişehir'de 230 gr ekmeği 2 TL yaparken bir çuval unun fiyatı 110 ile 120 TL arasındaydı. Bugün 350-380 TL arasında. 18 itrelik bir teneke yağ 127 lira iken 355-380 TL arasında. 1 kilo susam 8 lira iken bugün 32 lira. Bir çuval şeker 180 lira iken 300 liraya dayandı. 1 kilo odunu 40 kuruşa alıyorduk. Bugün 1 lira 20 kuruş. Elektrik doğalgaza zam geldi. Bu şartlarda fırıncı esnafının ticaretine devam ettirebilmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.

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