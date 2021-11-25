Esnaftan zamlar sonrası dikkat çeken not

Bir esnaf, işyerinin camına üç ay önceki hammadde fiyatlarıyla bugünkü fiyatların yer aldığı bir duyuruyu yapıştırdı, “40 çeşit kullandığımız hammaddeye zam gelmiştir. Sattığımız ürünlere mecburi olarak fiyat artışı yapılmıştır. Allah yardımcımız olsun.” notunu düştü. Duyuru üzerinden iktidara yüklenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Sebep olan kim? Sarayda oturan şahıs!” dedi.

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Bir esnaf, üç ay önceki hammadde fiyatlarıyla bugünkü fiyatların yer aldığı duyuruyu dükkanın camına astı.

Duyuruda, “1 çuval un: 3 ay önce 110 TL, bugün 375 TL. Hambal yağ: 3 ay önce 150 TL, bugün 500 TL. Boyoz yağ: 3 ay önce 75 TL, bugün 275 TL. Susam: 3 ay önce 120 TL, bugün 295 TL. Ve benzeri 40 çeşit kullandığımız hammaddeye zam gelmiştir. Sattığımız ürünlere mecburi olarak fiyat artışı yapılmıştır. Allah yardımcımız olsun” ifadeleri yer verildi.

“ESNAFIN SUÇU YOK, MALİYETLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

O duyurunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Esnaf artık durumu açıklama gereği duyuyor. Çünkü esnafın suçu yok, maliyetler her geçen gün artıyor. Sebep olan kim? Sarayda oturan şahıs!” açıklamasında bulundu.

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