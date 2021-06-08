Esnaf ve vatandaş bankalara çalışıyor

Pandemide desteksiz kalan esnaf, çiftçiler ve vatandaşlar borcu borçla çevirir hale geldi. Pandemide iktidar tarafından yüzüstü bırakılan esnafın ve vatandaşın çok zor durumda olduğunu vurgulayan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, borcunu borçla kapatmaktan başka çaresi olmayan esnafın ve vatandaşın bankalara çalıştığını söyledi.

CHP'li Bulut, “İktidarın doğrudan destek vermek yerine borçlandırmaya teşvik ettiği vatandaşların, bankalara ödediği faiz de artan borçlarına paralel olarak artıyor. BDDK'nın verilerine göre bu yılın ilk dört aylık döneminde vatandaşlar tüketici kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara toplam 34.5 milyar lira faiz ödedi” dedi. Bankaların verdiği kredilerin 3 trilyon 855 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Bulut, bankaların bu yılın ilk 4 ayında 20.7 milyar lira kâr ettiğini bildirdi.

KOBİ'LER BORÇLU

KOBİ'lerin bankalara olan borcunun 939.1 milyar liraya yükseldiğini belirten Bulut, bankalara borcu bulunan 4 milyon 229 bin KOBİ'den 280 bininin borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verildiğini söyledi. Bulut, “Pandemi döneminde verilen düşük faizli krediler bile, sanki vatandaşa destek gibi yansıtılıyor. Oysa artan faizlere rağmen vatandaş mecburen borçlanmaya devam ediyor. Vatandaş kredi-faiz sarmalında geçinmeye, esnaf dükkanını çevirmeye çalışıyor” diye konuştu.

İCRA DAİRELERİNDE DOSYA SAYISI 22 MİLYONU AŞTI

Tarım sektörünün banka borçlarının 143.6 milyar liraya yükseldiğini belirten Bulut, sektörün zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alınan kredi borcunun ise 4.9 milyar lira olduğunu kaydetti. İcra ve iflas dairelerinde 22 milyon 98 bin dosya olduğunu söyleyen Bulut, bu durumun dahi vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları göstermeye yettiğini vurguladı.