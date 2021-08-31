Ethereum’daki yazılım hatası kripto piyasasını sarstı

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasası yazılım hatası skandalı ile sarsıldı. Ethereum'a gelen güncellemenin ardından bilgisayar korsanlarının bulduğu hata nedeniyle piyasada sert düşüş yaşandı. Ethereum'un hatayı gidermesinin ardından kripto para yaralarını sardı.

Sozcu.com.tr

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Dünyada Bitcoin’den sonraki en büyük kripto para birimi olan Ethereum’a hacker saldırısı gerçekleşti. Hackerların tespit ettiği bug nedeniyle fiyatlarda dalgalanma yaşandı.

Altcoinlerin ve token olarak da adlandırılan ethereuma endeksli binlerce jetonun kullandığı Ethereum’ın blok zincir teknolojisindeki yazılım hatası, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

GÜNCELLEME GELDİ

Yazılım hatası, Ethereum’un yaptığı bir güncelleme ile geldi. Hatayı bulan korsanlarsa sistemi hackleyerek hatayı büyütmüştü.

Ethereum’un kurucu ortağı Joseph Lubin, dün yaptığı açıklamada hata ile ilgili güncelleme yaptıklarını ve hasarı en aza indirerek zararı düşürdüklerini söyledi.

Hatanın ardından geçtiğimiz haftabaşı 3 bin 341 dolar olan Ethereum’un fiyatı hafta ortasında yüzde 9 değer kaybederek 3 bin 46 doları görmüştü.

BİTCOİN DÜŞÜYOR, ETHER TOPARLADI

Sorunun çözümü için yapılan ikinci güncellemenin ardından Ethereum yaralarını tekrar sararak yükselişe geçti. Ethereum son olarak gün içinde 3 bin 368 dolara çıktı.

Bitcoin’de ise düşüş sürüyor. 50 bin sınırını bir türlü aşamayan Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,6 değer kaybederek 47 bin 740 dolara düştü.

KRİPTOLAR GÜVENLİ Mİ?

Binlerce alt coinin kullandığu bir teknoloji olan Ethereum’un blok zinciri teknolojisi, kriptoların güvenliği ile ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Ağustos ayında, PolyNetwork isimli bir merkezi olmayan finans (DeFi) platformu bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramış ve 630 milyon dolar değerinde para çalınmıştı. Hackerlar beyaz şapkalı olduklarını belirterek parayı geri iade etmişlerdi. Ancak platformdaki açık tartışmalara neden olmuştu.

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