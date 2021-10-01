Euro bölgesinde enflasyon beklentilerin üzerinde arttı
Eurostat verileri, Euro bölgesindeki enflasyonun eylül ayında yıllık bazda yüzde 3.4 ile beklentilerin üzerinde arttığını ortaya koydu. Böylece, Avrupa'daki enflasyon 2008 Eylül'den bu yana ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre, Euro bölgesinde enflasyon eylül ayında yıllık bazda yüzde 3.4 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Geçen ay bu veri yüzde 3 seviyesinde açıklanmıştı.
Eurostat’tan yapılan açıklamada, enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonun ise yüzde 1.9 ile beklentiler seviyesinde yükseldiği belirtildi.
13 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Enflasyon, eylül ayında Fransa’da yüzde 2.7, Hollanda’da yüzde 2.9, İtalya’da yüzde 3, Belçika’da yüzde 3.8, İspanya’da yüzde 4, Almanya’da yüzde 4.1 ve Estonya’da yüzde 6.4 olarak belirlendi.
Bu, Euro Bölgesi enflasyonunun son 13 yılın zirvesine çıkması anlamına geliyor.
Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 1.6 seviyesinde açıklanmıştı. (REUTERS)