Euro kaç TL? 1 Euro ne kadar oldu? 22 Ekim 2021

Euro kuru yükselmeye devam ediyor. 1 Euro 22 Ekim 2021 Cuma günü 11.19 liradan işlem görüyor. Enflasyondaki artışa rağmen Merkez Bankası’nın sert faiz indirimlerine devam etmesiyle TL’deki değer kaybı hızlandı. Euro, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini ardından 11 lira üzerine çıkarak yeniden rekor kırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık sert faiz indirimi sonrasında euro/TL 11, 11 ile yeni tarihi zirveleri gördü. Gram altında da 540 TL’lik rekor aşıldı. Dolar kuru mart ayında 7.20, eylül başında ise 8,27 TL seviyesindeydi.

EURO KAÇ TL? 1 EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?

1 EURO bugün satış olarak ise 11.19 TL dolaylarında işlem görüyor.

DÖVİZ PİYASASINDA SON YORUMLAR

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerini enflasyondaki yükselişe ve TL’deki değer kaybına rağmen sürdürmesi ardından 9.5’in üzerine çıkarak yeniden rekor kırdı. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ettiler. Bankacılar ise yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL’nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine Eylül’de başlayan TCMB, dün de gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puan indirim ile devam etti. TCMB politika faizini %16’ya çekti. TCMB’nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında artık çekirdek enflasyona bakacağını ifade etmesi ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL’de başlayan değer kaybı ise bugüne kadar nedereyse aralıksız devam etti. Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL yeni rekor olan 9.53 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından beri dolar karşısında %13 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL’den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp %8’da kaldı. Ruble ise aynı dönemde

dolar karşısında %3’e yakın değer kazandı. Reuters’ın dün ve bu sabah görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle %20’yi aşacağını hesapladı. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak %4’e yakın negatif getiri sağlayan TL’de değer kayıplarının yavaşlayarak sürmesi bekleniyor. Barclays 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 9.7 olarak teyit etti. Birçok bankacı TCMB’nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar “sınırlı” bir alanın kaldığını belirtti. Goldman Sachs faiz kararı ardından yayımladığı notta, “Türkiye ekonomisi için temel sorunun büyümeden ziyade yüksek ve artan enflasyon olduğunu düşünüyoruz… Bu olguyu ve enflasyonun resmi hedefin dört katı olduğunu göz önüne aldığımızda, birincil sorunun enflasyon olduğunu ve faizlerin artması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz” dedi. TCMB’nin enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimlerinin devam edebileceği endişesi, indirime karşı çıktığı belirtilen PPK üyelerinin değiştirilmesi ve dolardaki küresel güçlü seyir dolar/TL’deki yükselişlerin ana nedeni olarak görülüyor. Dolar/TL yeni rekor olan 9.53’e kadar yükselişi ardından bu sabah saat 0906’da 9.5005/9.5200 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.0443/10.0675, sepet bazında TL 10.2722/10.2937 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise 452/456 baz puandan kapandı. JPMorgan yıl sonu enflasyon tahminini %16.7’den %19.9’a revize ederken 2022 için tahminini %14.5’ten %16.4’e yükeltti. JPMorgan TCMB için “enflasyonu hızlı şekilde düşürmenin bir politika önceliği olmadığına” da dikkat çekti. Ekonomistler son dönemde enflasyon beklentilerini özellikle de önümüzdeki yıl için belirgin yukarı revize ediyor. TCMB’nin 2022 tahmini ise piyasa gerçekleerinden olduça uzak olan %7.8 seviyesinde. Ekonomistler bundan sonra 28 Ekim’de yayınlanacak olan enflasyon raporuna odaklanacaklar ve TCMB’nin iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlanılan kararlarında ne hedeflediğini anlamaya çalışacaklar. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Yabancı yatırımcının çıkış yönlü işlemleri devam ediyor ve burada değişiklik beklemiyoruz. O yüzden TL’de lokal döviz hareketlerinin önümüzdeki dönemde daha belirgin etkili olacağını düşünüyoruz. Zaten bu etkiyi bir süredir hissediyoruz” dedi ve ekledi: “Geçtiğimiz yıl lokaller döviz birikimlerini belirgin artırmışlardı. Bugün ise sınırlı azaltmaya devam ettiklerini görüyoruz. Lokallerin belirgin döviz birikimine yönelmiyor olmaları mevcut politikanın devam etmesi anlamına gelir. Ancak burada bir değişiklik olursa kurdaki hareket hızlanacabilir.” Öte yandan faiz indirimleri sonrası bankacıların bir diğer dikkat çektiği unsur tahvil ve kredi faizlerindeki yükseliş olmaya devam ediyor. Faiz indirimlerinin piyasa faizlerinde belirleyici olmadığı ticari faizlerin sınırlı yükselişi ile netleşmiş durumda. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde politika faizinde 300 baz puan indirime karşılık 400 baz puan yükseliş yaşandı. Bankacılar Reuters’ın bir analiz haberde de dikkat çektiği üzere düşük faiz ortamının bu şekilde tesis edilemeyeceği kanaatinde. Bugün iç piyasada takip edilecek veri bulunmazken piyasa kapanışı sonrası S&P’nin Türkiye değerlendirmesi izlenecek.