Ev sahibiydi, 2 yılda 4 milyon TL kira ödedi

DMO kiradan kurtulmak için yurt genelindeki mülklerini satıp Maliye Bakanlığı'ndan yer istedi. Bakanlığın verdiği yer ise 1'inci derece sit alanı çıkınca çivi çakamadı. Kiradan kurtulamayan DMO'ya bu kez Kartal'da yer tahsis edildi ancak burası da imara takıldı.

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, TBMM KİT Komisyonu'nda DMO'nun “kira çilesini” gündeme getirdi ve şunları söyledi: “Kurumun İstanbul'daki faaliyetleri 1964'ten beri Merdivenköy'de yürütülürken burası 2011'de Medeniyet Üniversitesi'ne devredildi. Bu mülk devredilince DMO, Gebze'de bir yer kiraladı ve mülk sahibiyken, kiracı oldu. Buraya 2 yılda KDV hariç, 4 milyon 472 bin lira kira parası ödedi, halen de ödeniyor.”