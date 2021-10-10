Evcil hayvan ürünleri milyar dolara koşuyor

Pandemi döneminde çok sayıda sektörde iş hacmi daralırken, evcil hayvan ürünleri pazarı büyüdü. Dünya genelinde yaklaşık 300 milyar doların üzerindeki pet ürünleri pazarında Türkiye’nin toplam hacmi 1 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Ülkemizde yaklaşık her 10 evden birinde evcil hayvan besleniyor. Adeta ailenin bir ferdi olarak görülen evcil hayvanlar için ürün ve hizmetler sürekli gelişerek dev bir pazar oluşturdu. Dünya genelinde yaklaşık 300 milyar doların üzerindeki pet ürünleri pazarında Türkiye'nin toplam hacmi 1 milyar dolar sınırına yaklaştı. Her yıl artarak büyüyen pazarın 2023 yılında 1 milyar doları geçmesi bekleniyor. Hayvanlar için mama, yem, kum, oyuncak, kozmetik ve bakım ürünleri, sağlık, temizlik ürünleri yanı sıra özel kıyafetler, sigorta, otel ve kuaförlük gibi birçok farklı alanda çeşitli ürün ve hizmetler sunuluyor.

HIZLA BÜYÜDÜ

Evcil hayvanlara yönelik Petzoo fuarının organizatörü Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, sektörün her yıl büyüyen pazar hacmine dikkat çekerek “Türkiye'de 10 evden birinde kedi, köpek, kuş, balık ve buna benzer hayvan besleniyor. Evdeki dostlarımız ailenin bir parçası, dolayısıyla onlara yönelik ürün ve hizmetler mutlak bir ihtiyaç. Sürekli büyüme eğiliminde olan bu pazar artık milyarlar dolarlarla ifade edilen büyük bir sektör haline geldi. Pandemi sürecinde birçok iş kolu zor durumda kalırken tersine en çok büyüyenlerden biri evcil hayvan ürünleri sektörü oldu. Türkiye pet ürünleri ve hizmetleri pazarı yıllık büyüme ortalaması yaklaşık yüzde 15 civarındayken bu oran pandemi döneminde %50'ye kadar çıktı” dedi.

Çetin bu durumu ise “Pandemi döneminde evcil hayvanlarıyla daha çok vakit geçirme durumunda kalan insanlar onların ihtiyaçlarına odaklandılar” şeklinde açıklıyor.

TÜRKİYE ARTIK İHRACATÇI ÜLKE

Evcil hayvanlara dair her türlü ürün ve hizmetin Türkiye'de üretilebildiğini ifade eden Çetin, “Geçmişte neredeyse tamamı yabancı markalı ithal ürünlere bağımlı olan Türkiye pazarında yerli ürün ve hizmetler hakimiyet kurdu, hatta yurtdışında da söz sahibi olmaya başladı. Her geçen gün teknoloji ve tesis yatırımlarını artırarak gelişmeye devam ediyor ve artık 60'dan fazla ülkeye ihracat yapılıyor” dedi.

Evde beslenen evcil hayvan sayısı 8 milyon

■ Türkiye'de sadece mama pazarı 2 milyar TL'lik bir rakama ulaştı.

■ Günümüzde Türkiye'de evde beslenen evcil hayvan sayısı 8 milyonu aşmış durumda.

■ Türkiye genelinde 5 bin 500 pet mağazası ve 2.000 pet kliniğinin yanı sıra hayvan çiftlikleri, barınaklar ve pet otelleri faaliyet gösteriyor.

■ Türkiye'de kedi köpek mamaları konusunda 8 fabrika, üretici ve ithalatçı olarak irili ufaklı 1.000'e yakın firma faaliyette.

■ Türkiye'den 70 ülkeye mama, 65 ülkeye kedi kumu ihracatı yapılıyor.

■ Türkiye evcil hayvan ürün ve hizmetleri sektörü her yıl yaklaşık olarak yüzde 15 büyümekte.