Evde bakım maaş yatırılmaya başladı! Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?
Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor. Ödeme sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.
Yüzde 50’nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı birçok ilde hesaplara yatmaya başladı.
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER
1- Tokat
2- Aksaray
3- Kırklareli
4- Antalya
5- Balıkesir
6- Bolu
7- Samsun
8- Hatay
9- Sakarya
10- İzmir
11- Osmaniye
12- İstanbul
13- Zonguldak
14- Manisa
15- Niğde
16- Mersin
17- Bilecik
18- Afyonkarahisar
19- Konya
20- Diyarbakır
21- Ordu
22- Uşak
23- Aydın
24- Adıyaman
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?
Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.
Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.
Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.
Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.
Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.