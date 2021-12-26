Evde yılbaşı keyfi 500 TL’den başlıyor

Evde kurulan sofraların masrafı yılbaşı heyecanını gölgeliyor. 4 kişilik bir ailenin çorba, pilav, ana yemek, tatlı, meze, kuruyemiş ve meşrubattan oluşan alkolsüz yılbaşı sofrası için en az 500 TL gerekiyor

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Hayat pahalılığı ve devam eden coronavirüs salgını nedeniyle yeni yılı milyonlarca kişi evinde geçirecek. Ancak evde kurulan sofraların masrafı yılbaşı heyecanını gölgeliyor.

HİNDİ 200 LİRA

4 kişilik bir ailenin çorba, pilav, ana yemek, tatlı, meze, kuruyemiş ve meşrubattan oluşan alkolsüz yılbaşı sofrası için en az 500 TL gerekiyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi 5 kilogramlık bütün hindi en az 200 TL'den satılırken, bir diğer yılbaşı vazgeçilmezi kuruyemiş ve meyveler de cep yakıyor. Bir kilogram karışık çerezin fiyatı ortalama 150 lira olurken, 5-6 çeşitli meyve tabağının maliyeti de en az 70 TL'yi buluyor. Kırmızı etle sofra kuracaklar ise kesenin ağzını açmak zorunda. Dana kuşbaşı fiyatı en az 95 TL. Antrikot fiyatı 160 TL'yi bulurken, kuzu etlerinin fiyatları ise katlanarak artıyor. Kuzu kuşbaşı fiyatları 130 TL'den başlarken, 1 kilogram pirzolanın fiyatı 170 TL'ye kadar çıkıyor. Tavuk fiyatları da artık kırmızı etle yarışıyor. Bir kilogram tavuk but fiyatı 70 TL'yi bulurken, 4 kişilik bir ailenin doyacağı tavuk yemeğin maliyeti 100 TL'yi geçiyor.

Alkollü sofra lüks oldu

■ Yılbaşında sofraya alkol eklemek isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda. Milli içki rakının 70'liği 175 TL olurken, 50'lik bir adet bira 15 TL'den başlıyor. Kırmız şarapta ise ortalama fiyat 80 TL'ler civarında.