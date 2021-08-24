Evden çalışan şirketlere siber saldırı şoku: Maliyeti 62 milyar dolar

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, pandemi sırasında evden çalışmak Alman şirketlerine siber saldırılar nedeniyle yaklaşık 62 milyar dolar zarar verdi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da faaliyet yürüten Köln Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün tahminlerine göre, pandemi sırasında evden çalışmak Alman şirketlerine siber saldırılardan yaklaşık 53 milyar euro (62 milyar dolar) zarar verdi.

Geçtiğimiz yıl siber saldırıların Alman ekonomisine verdiği zarar 224 milyar euroya ulaşarak rekor kırmıştı. Bu rakam 2019’da hesaplanan değerin iki katından fazla. Bu zararın artışında ise uzaktan çalışmanın etkili olduğu düşünülüyor.

ZARARIN DÖRTTE BİRİ UZAKTAN ÇALIŞANLARDAN

Hesaplamalara göre göre, uzaktan çalışmanın yarattığı güvenlik sorunları artış miktarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Bilgisayar korsanları için ev tipi kablosuz ağları hacklemek şirket ağlarına sızmaktan daha kolay olduğu için bu süreçte şirketlerin çalışanları evden daha fazla hedef alınmaya başlandı.

ŞİRKETLER GÜVENLİK BÜTÇESİNİ ARTIRMADI

Ayrıca anket verileri küçük şirketleri içermediğinden, gerçek zarar sanılandan daha yüksek olabilir.

Dünyanın pek çok bölgesinde uzaktan çalışma kalıcı hale gelirken Almanya Federal Bilgi Güvenliği Ofisi’nin verilerine göre, Alman şirketlerinin yalnızca yüzde 16’sı pandemi sırasında dijital güvenlik bütçelerini artırdı.

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