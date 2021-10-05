Evergrande’nin ardından bir şirket daha ödeme yapamadı

Çin’in bir zamanlar en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande'nin ardından şimdi de Çinli gayrimenkul şirketi Fantasia dolar cinsi borcunun son tarihini kaçırdı.

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Çinli inşaat ve gayrimenkul şirketi Evergrande’nin ardından aynı sektörde faaliyet gösteren Fantasia Holdings de 206 milyon dolar tutarındaki borcunun ödemesini zamanında yapamadı.

Şirketin uluslararası piyasalarda işlem gören dolar cinsi tahvilleri dün yaşanan satışlarda piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetti.

Refinitiv verilerine göre, şirketin Temmuz 2022 ve Ekim 2022 vadeli dolar cinsi tahvillerinin her biri yaklaşık 16 ile 19.5 cent arasında geriledi.

Şirket dün akşam yaptığı açıklamada ödeme yapamamasının grubun finansal durumuna yapacağı muhtemel etkisini değerlendireceğini belirtti.

20 EYLÜL’DE AÇIKLAMIŞTI

Fantasia, 20 Eylül’de yeterli işletme sermayesine sahip olduğunu ve likidite sorunu yaşamadığını açıklamıştı.

Çin basınında dün yer alan habere göre Çinli sıkıntılı durumda olan dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande ise gayrimenkul yönetim biriminin hisselerinin yarısını Hopson Development’a 5 milyar doların üzerinde bir tutara satacak. (REUTERS)



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