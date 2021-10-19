Evergrande’nin temerrüde düşmeden düzelme planları suya düştü

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin emlak hizmetleri birimindeki yüzde 51 hissesini satma anlaşması askıya alındı. Bu durum borç yükü altındaki Evergrande Group'un temerrüte düşmeden mali durumunu düzeltme planlarını suya düşürdü.

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Borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group’un emlak hizmetleri birimindeki yüzde 51 hissesini satma anlaşması askıya alındı.

Bu durum borç yükü altındaki Evergrande Group’un temerrüte düşmeden mali durumunu düzeltme planlarını suya düşürdü.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, 300 milyar dolardan fazla borcuyla iflasın eşiğinde olan Evergrande, Evergrande Property Services’deki hissesini daha küçük rakibi Hopson Development Holdings’e yaklaşık 20 milyar Hong Kong doları (2.6 milyar dolar) karşılığında satmak için görüşmeler yürütüyordu.

Ancak, konuya yakın kaynaklardan biri, Evergrande’nin yeniden yapılanmasını denetleyen Guangdong eyalet yönetiminden onay alamadığı için anlaşmanın askıya alındığını söyledi.

ÇİN DIŞINDAKİ ALACAKLILAR DA ANLAŞMAYA KARŞIYDI

Eyalet yönetiminin işlemi neden onaylamadığı bilinmiyor. Ancak kaynağa göre, Çin dışındaki alacaklıları da anlaşmaya karşı çıkıyordu.

Hopson temsilcisi Reuters’tan açıklama beklemesini istedi. Evergrande ve Guangdong eyalet hükümeti, Reuters’ın sorularına yanıt vermedi.

Kaynaklar, basına konuşma izinleri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemediler. (REUTERS)



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