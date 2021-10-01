Eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 Eylül'de yapılan ihracatın yıllık yüzde 30 artarak 20.8 milyar dolara ulaştığını duyurdu. İthalat ise yıllık yüzde 12 artarak 23.4 milyar dolara çıktı.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 Eylül’e yönelik öncü dış ticaret verilerini açıkladı.

Muş, “İhracatımız eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 20.8 milyar dolar seviyesine çıktı. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış bulunmaktayız” dedi.

İthalat ise eylülde yıllık bazda yüzde 12 artışla 23.4 milyar dolara çıktı.

DIŞ TİCARET DENGESİNDE İYİLEŞME

Böylece dış ticaret açığı eylül ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 düşerek 2.6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Ocak-Eylül döneminde ise 32.4 milyar dolarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, dış ticaret dengesi hem eylülde hem de ilk dokuz aylık dönemde geçen yıla göre iyileşme kaydetti.

Dış ticaret açığı 2020 Eylül’de 4.9 milyar dolar, Ocak-Eylül döneminde ise 37.9 milyar dolar olmuştu.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 89

Öte yandan, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olurken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 90 olarak açıklandı.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül dönemi ithalatı ise, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 193,4 milyar dolar oldu.

2021 Eylül’de gerçekleşen 44.2 milyar dolar değerindeki ticaret hacminin, ‘en yüksek aylık dış ticaret hacmi’ olduğu belirtildi.

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