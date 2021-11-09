EYT sorununu çözecek 5’li formül masada bekliyor

Yaklaşan seçimlerden önce EYT sorunu çözmek için iktidarın 5’li formül üzerine çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca memurlar için 3600 ek gösterge soruna çözüme kavuşturulacak. Asgari ücret zammının yüzde 30’u bulabileceği ifade ediliyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan kabinenin en önemli gündem maddelerini çalışma hayatında yapılacak düzenlemeler oluşturdu. Erdoğan toplantıdan sonra bu konuda açıklama yapmadı. Ancak çalışmaların tamamlanmasından sonra kamuoyuna bilgi verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve 3600 ek göstergeye ilişkin somut açıklamalarda bulunmadı. Ancak kulislerden edinilen bilgilere göre bu konuda kapsamlı çalışmalar devam ediyor.

Hükümet, maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle yıllardır çözüm bulunamayan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışına girdi. Yaklaşan seçim öncesinde hükümetin bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için bir düzenleme yapması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı ve kaç kişinin böylesi bir uygulamadan yararlanacağı da değerlendirilecek.

MASADA 5'Lİ FORMÜL VAR

5'li formül olarak nitelendirilen çalışma kapsamında ise EYT sorunu çözecek formüller değerlendiriliyor. Bu çerçevede ilk seçenek daha önce de gündeme gelen bu konu bir kez daha masada. 3600 günü olan kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek. İkinci seçenekte EYT’lilerin de en çok istediği gibi sigortalılık süresine bakılması değerlendiriliyor. Bu çerçevede çözüm önerisi olarak sigorta süresine bakılıp, yaşa bakılmadan emeklilik gündeme gelecek.

ALMANYA MODELİ OLABİLİR

Üçüncü seçenekte ise kademeli emeklilik öngörülüyor. Buna göre Almanya modeli de olarak lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde 2 kesintili emekli maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor. Masadaki formüllerden bir diğer ise normal emeklilik sistemlerinde sıkça kullanılan prim tamamlama sistemi devreye alınacak. Böylece prim eksiği olanlara bunu tamamlama fırsatı sağlanmış olacak. Ancak burada belirlenecek limitler önem kazanacak.

Finlandiya modeli olarak da bilinen son seçenekte ise Almanya benzeri emeklilik için gerekli koşullar sağlanıncaya kadar maaş kesintisi gündemde olacak. Fakat bu modelde emeklilik şartları tamamlandığında maaş eksiği de tamamlanmış oluyor.

3600 EK GÖSTERGE

İktidarın gündemine aldığı en önemli konulardan biri de memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge sorununun çözümü oluşturuyor. Bu kapsamda hem memur maaşlarını hem de emeklilik ikramiyelerini artıracak olan düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sevk edilmesinin planlandığı dile getiriliyor.

‘TRT PAYI İLE ENERJİ FONU KESİNTİLERİNİ KALDIRDIK’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde TRT payı ile enerji fonu kesintilerini almama kararı aldık” dedi. Alış fiyatına göre doğalgazı hane halkına yüzde 76 indirimle vererek 50 milyar liralık sübvansiyon sağlandığını dile getiren Erdoğan, “Petrol fiyatları 2020 başında 80 dolar seviyesine, kömür fiyatları 270 dolar seviyesine kadar yükseldi. Eşel mobil sisteminde alacağımız vergiden fedakarlık yaparak akaryakıt fiyatlarını dengede tutmanın gayreti içinde olduk. Bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeydeki faturayı vatandaşlara vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık” dedi. Erdoğan, vatandaşlara yıllık 1.500 TL'nin üzerinde enerji desteği verildiğini de belirtti.

ASGARİ YÜZDE 30 ZAM BEKLENTİSİ

Asgari ücretli 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemede hükümetin brüt asgari ücretin yüzde 30 artırılmasını gündemine alabileceği belirtiliyor. Böylece brüt asgari ücretin 3800 lirayı bulabileceği vurgulanıyor. İşveren kesimi ise hükümetin asgari ücrette vergileri azaltması ya da kaldırılması durumunda yüksek bir asgari ücret artışının mümkün olduğunu ifade ediyor. Nitekim Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) yapılan açıklamada “Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz” açıklaması yapıldı. Beklentiler hükümetin 2016'da olduğu gibi asgari ücrette büyük bir zam yapması yönünde şekillendi.