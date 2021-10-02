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Fahiş fiyat denetiminde 50 işletmeye ceza

Bolu’da, Ticaret İl Müdürlüğü’nün fahiş fiyat denetiminde 50 işletmeye 71 üründe fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılıktan toplam 32 bin 92 lira idari para cezası uygulandı.

Yayınlanma: 11:53 - 02 Ekim 2021 Güncellenme:
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Fahiş fiyat denetiminde 50 işletmeye ceza

Bolu'da, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışları ile ürünlerin fiyat etiketlerine yönelik yerel ve ulusal zincir market şubelerinde denetim yapıldı. 2021 yılı ilk 9 ayında yapılan fahiş fiyat denetimlerinde toplam 340 işyerinde 2 bin 340 ürün denetlendi.

Gerçekleşen denetimlerde 50 işletmeye 71 üründe fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılıktan toplam 32 bin 92 lira idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilen 7 işletme ise, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirildi. İHA

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