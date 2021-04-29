Fahiş fiyat denetimine kargodan başlayın

Fahiş fiyat denetimlerinin kargo hizmetinden başlaması gerektiğini belirten Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, “Rekabet Kurulu'nu inceleme yapmaya çağırıyoruz” dedi. Özalp şöyle devam etti: “Hep birlikte aynı oranlarda fiyat artışı yapan kargo şirketleri, tamamen keyfi zamları birbiri ardına gündeme getiriyor. 1 yılda işçi ücretleri mi mazot mu yüzde 100 arttı, bu zamların nedeni nedir?” Halen kargo alanında 3 özel şirketin yanında bir de PTT olmak üzere belli başlı 4 firma hizmet veriyor.

YENİ ARTIŞ GELİYOR

“1 Temmuz'da tekrar zamma hazırlanıyorlar, endişeliyiz” diyen Özalp, tüm sektörlerin sorunu olan bu ücret artışının ister istemez fiyatlara ve dolayısıyla tüketiciye yansıdığını da ekledi.