Fahiş yem fiyatı çiftçiyi vuruyor

Tarımda yaşanan sıkıntılar günden güne artıyor. Son yıllarda ağır maliyetler altında ezilen çiftçiler, bu yıl da kuraklıkla mücadele ediyor. Kuraklık nedeniyle pek çok ürün tarlada kalırken, bu durum hayvancılıkla uğraşan çiftçileri de doğrudan etkiledi. Buğday, arpa ve mısır gibi yem kaynağı ürünlerdeki kayıp nedeniyle ithalat artışı kaçınılmaz. Geçen yıl 3.9 milyar dolarlık yem ithalatı yapan Türkiye'nin, bu yılki yem ithalatı faturasının emtia fiyatlarındaki yükseliş ve artan taleple birlikte 5 milyar doları aşacağı ifade ediliyor.

MİLYONLARCA TON İTHALAT

Soya, arpa, mısır ile çeşitli küspe ve kepekler, önemli yem hammaddeleri olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin yem ihtiyacının yüzde 60'ına yakını ithalatla karşılanıyor. Geçen yıl yapılan toplam ithalat miktarı 12 milyon tonu buldu. Bu yıl da kuraklığın etkisiyle bu rakamın 15 milyon tonu aşması bekleniyor.

Normal şartlarda 1 litre süt satan çiftçi, bunun karşılığında 2 kilogram (kg) yem alabiliyordu. Ancak bu yılla birlikte satılan 1 litre sütün karşılığında çiftçiler sadece 850-900 gram yem alabiliyor. Bu nedenle büyük zarar eden çiftçiler, son haftalarda süt hayvanlarını daha fazla kesime gönderiyor.

ÇİFTÇİ ZAM BEKLİYOR

Süt fiyatlarına zam isteyen çiftçiler, aksi durumda kimsenin süt üretimi yapmayacağını ifade ediyor. Ancak yetkililer, enflasyonu daha fazla artıracağı gerekçesiyle zam konusunda adım atmaya yanaşmıyor. Konu hakkında SÖZCÜ'ye konuşan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AKP'nin mevcut tarım politikasıyla krizin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu, bedava yem kaynağı olan meraların ranta açılmasıyla çiftçinin ithal yeme mahkum edildiğini belirtti.

MÜDAHALE VAR AMA NASIL?

Artan yem fiyatları hükümetin de gündemine girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Besici yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceğiz. Yem piyasalarındaki olağanüstü artışlara müdahale ediyoruz” dedi. Ancak bu müdahalenin nasıl yapıldığı ise açıklanmadı. Çiftçi halen pahalı yem almaya devam ediyor.

“Saman ve çoban ithalatı tarımda iflasın göstergesi”

AKP'nin uyguladığı tarım politikaları sayesinde tarlaların ekilmediğini ifade eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yem, saman, hatta çobanların dahi ithal edildiğini söyledi. Bu nedenle tarımın iflas ettiğini belirten Gaytancıoğlu, Türkiye'nin 2 Trakya büyüklüğündeki alanı ekmediğini, tarlaların boş kaldığını aktardı. Gaytancıoğlu, “Bu ne demek? Buğday ekilmezse saman da olmaz. Bu nedenle Türkiye artık samanda net ithalatçı oldu. Özellikle bu yıl ciddi bir kuraklığın da görülmesi saman ithalatının 2-3 kat artacağını gösteriyor. Ayrıca bedava yem kaynağı olan meralarımız, AKP'nin uyguladığı peşkeş politikaları nedeniyle yandaşlara kiralanmaktadır” dedi.