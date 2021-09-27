Fahiş zam talepleri mülk sahipleriyle kiracıları mahkemelik ediyor

Artan maliyetler nedeniyle inşaatların durması sonucu yaşanan konut krizi, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Bu konuda mahkemelere açılan davaların sayısı giderek artarken, bir örneği de İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesinde yaşandı.

Hayati ARIGAN

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İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesinde kiracı durumunda olan Sebahattin Y., dükkan sahibi Salih G.'nin ısrarlı ve sürekli kira artışına dayanamayarak soluğu mahkemede aldı.

Yasal kira artış oranının kat kat üzerinde kiraya zam yapan mal sahibinin bir de tahliye davası açması üzerine Sebahattin Y. Menfi tespit ve alacak davası açtı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine avukatı Ahmet Başçı aracılığıyla dava açan Sebahattin Y. İkitelli MASKO Mobilyacılar sitesinde 2011'den bu yana kiracı olduğunu belirtti.

MÜLK SAHİBİ YASAYA AYKIRI KİRA ARTIŞI İSTEDİ

Dilekçede Sebahattin Y., 3 yıl için aylık kira bedeli olarak 6 bin TL ödemeyi ve yenilenen her yıl için de TEFE-TÜFE ortalaması oranında artış ile kira bedeli ödemeyi kabul ettiği yer aldı.

Taraflar yaklaşık 5 yıl boyunca kira sözleşmesiyle alakalı bir sorun yaşamadı. Ancak mal sahibi 2016/2017 kira döneminde gerek sözleşmeye gerekse de Borçlar Kanunu madde 344’e aykırılık oluşturacak nitelikte kira bedelinde artış istedi.

TAHLİYE TALEPLERİNE BOYUN EĞDİ

Sebahattin Y. tahliye tehdidiyle karşı karşıya kalınca 2016/2017 kira döneminde 7 bin 411 TL olması gereken kira bedelini, 9 bin 500 TL olarak ödemeye başladı.

Mülk sahibi Salih G., 2017/2018 kira döneminde de kira bedelinin 12 bin 500 TL olmasını isteyerek yine tahliye tehdidinde bulundu. Tahliye tehdidi sebebiyle kurulu düzeninin bozulması ve yaklaşık 200 bin TL’ye yakın yeniden imar ve inşa sebebiyle yaptığı harcamanın boşa gitmesi kaygısıyla Sebahattin Y. bu dönem için kira bedelini 10 bin 525 TL olarak yatırmaya başladı.

MÜLK SAHİBİ İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Sebahattin Y. dilekçesinde 2016/2017 kira döneminde maksimum 7 bin 411 TL olması gereken kira bedelini 9 bin 500 TL olarak; 2017/2018 kira döneminde de maksimum 8 bin 412 TL olması gereken kira bedelini de 10 bin 525 TL olarak öderken, mülk sahibinin bu artırımlara rağmen 600 TL tutarındaki kira bedelini eksik ödendiği iddiasıyla icra takibi başlattığını belirtti.

TAHLİYE KARARINA KARŞI DAVA AÇTI

İcra takibine itiraz eden ve kira borcunu fazlasıyla ödediğini söyleyen Sebahattin Y. hakkında kirayı 179 TL eksik ödediği iddiasıyla icra mahkemesince tahliye kararı verildi. İtiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gitti.

134 BİN TL FAZLA KİRA ÖDEDİ

Sebahattin Y.'nin avukatı Ahmet Başçı dava dilekçesinde, “Müvekkil davacının 1 TL bile kira borcu olmamasının yanı sıra; 179 TL gibi bir farkın ödenmediği iddiasıyla müvekkil davacının mağdur edilmesi hukuken korunabilir bir durum değildir. Müvekkilim 134 bin TL tutarında fazladan kira bedeli ödemiştir” dedi.

‘HAKSIZ BEDELİ GERİ ÖDE’

Dilekçede mahkemeden tahliye tehdidi sebebiyle tedbiren tüm icra işlemlerin durdurulmasına, 179 TL tutarında kira borcu olmadığının tespitine ve hakların saklı tutarak gerek kira sözleşmesine gerekse de Borçlar Kanunu madde 344’e aykırı olarak mülk sahibi tarafından kiracıdan alınan haksız 25 bin TL kira bedelinin iadesini istedi.

AVUKAT: BOYUN EĞMEYİN, KANUN İYİ KİRACIYI KORUR

Kira hukuku uzmanı, Avukat Ebru Sarıtaş, “Öncelikle ve önemle belirtmek isterim ki; kiraya verenlerin kötü niyetli tutumlarına boyun eğmeyin. Tahliye korkusu ile hareket etmeyin. Haklarınızın farkında olun. Mutlaka bir avukata başvurun. Zira kanun iyi kiracıyı korur” dedi.

TBK MADDE 344

Avukat Ebru Sarıtaş şunları dedi:

• Kira bedeline uygulanacak artışta sözleşme serbestisi mevcuttur ancak ne var ki TBK madde 344 hükmü gereği; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim” oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Hüküm kamu düzenine ilişkindir ve sözleşme ile aşılamayacaktır.

• Ancak kiracının hukuki tecrübesizliğinden faydalanan ve tahliye ile onu korkutan kötü niyetli kiraya verenin; sözleşmenin devamı sırasında, taşınmazından sırf daha yüksek kazanç elde etmek için kiracıdan daha fazla bedeller talep ettiğini ve talebi karşılanmadığı takdirde çıkmasını istediğini görmekteyiz.

• Kiraya verenler istediklerinde kira bedellerini istedikleri oranda artıramayacağı gibi istedikleri zamanda kiracıları tahliye edemeyeceklerdir.

Kira ilişkisi TBK'da özenle düzenlenmiş, usul ve esasları kanunla belirlenmiş bir ilişkidir. Kanun, sözleşmenin devamı sırasında da zayıf olanı korumaktadır. Dolayısıyla müvekkilden yıllarca fazla para tahsil eden kötü niyetli kiraya verene karşı hukuki sürecimizi başlatmış bulunmaktayız.

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