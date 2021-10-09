Faik Öztrak: Şahsım hükümetlerinin yanlış siyaseti paramızın haysiyetini yok etti

100 liralık banknot üzerinden alım gücünün yıldan yıla nasıl zayıfladığına dair çarpıcı örnekler paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bir ülkenin parasının değeri, o ekonominin barometresidir. İstikrarlı ekonomilerin, parası da istikrarlı olur. Milli paranın gücü vardır. Onuru vardır. Haysiyeti vardır. Erdoğan Şahsım Hükümetlerinin yanlış siyaseti, ekonomide istikrarı da, paramızın haysiyetini de yok etti" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle giren ve vatandaşın günlük hayatta en fazla karşısına çıkan 100 liralık banknotun yıldan yılda nasıl değer kaybettiğini anlattı.

“PARAMIZIN HAYSİYETİNİ DE YOK ETTİ”

Faik Öztrak, şöyle konuştu:

*100 Liralık Banknotlar, 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girdi. Vatandaşın günlük hayatta en fazla karşısına çıkan ve en çok kullandığı banknotların başında da 100 Liralıklar geliyor.

*Dolaşıma çıktığı ilk gün, 100 Lirayla 66 dolar alınırdı. Şimdi ancak 11 dolar alınabiliyor. 100 Liranın dolar karşısındaki satın alma gücü 12 yılda 55 dolar eridi. Bunun 11 doları da ucube tek adam rejimine geçtiğimiz son üç yılda gerçekleşti.

*Bir ülkenin parasının değeri, o ekonominin barometresidir. İstikrarlı ekonomilerin, parası da istikrarlı olur. Milli paranın gücü vardır. Onuru vardır. Haysiyeti vardır. Erdoğan Şahsım Hükümetlerinin yanlış siyaseti, ekonomide istikrarı da, paramızın haysiyetini de yok etti. “

“12 YIL ÖNCE 100 LİRAYLA 440 YUMURTA ALINIYORDU, BUGÜN 97 YUMURTA ALINIYOR”

Öztrak, 100 lira ile geçmişte ve bugün alınabilen ürünlerle ilgili çarpıcı örnekler vererek değerlendirmesini şöyle sürdürdü:*Erdoğan Şahsım Hükümetleri milli paramızı pul etti. Paramızın bereketini kaçırdı. Bundan 12 yıl önce 100 lirayla 440 tane yumurta alıyorduk. Bugün ancak 97 yumurta alabiliyoruz. 100 Liranın yumurta alma gücü 343 yumurta düştü.

*12 yıl önce cebimizdeki 100 Lirayla 114 kilo domates alabiliyorduk, şimdi ancak 21 kilo alabiliyoruz. 100 Liranın, domates alma gücü 93 kilo düştü.

*12 yıl önce cebimizdeki 100 Lirayla 103 kilo kuru soğan alıyorduk. Bugün ancak 43 kilo alabiliyoruz. 100 Liranın, soğan alım gücü 60 kilo düştü.

*12 yıl önce cebimizdeki 100 Lirayla 101 kilo patates alabiliyorduk, şimdi ancak 33 kilo patates alabiliyoruz. 100 Liranın, patates alım gücü 68 kilo düştü.

*12 yıl önce cebimizdeki 100 Lirayla 52 paket makarna alıyorduk, şimdi ancak 15 paket makarna alabiliyoruz. 100 Liranın, makarna alım gücü 37 paket düştü.

*12 yıl önce cebimizdeki 100 Lirayla 17 kilo tavuk eti alabiliyorduk, şimdi ancak 5 kilo alabiliyoruz. 100 Liranın, tavuk eti alım gücü 12 yılda 12 kilo düştü.

*12 yıl önce cebimizdeki 100 Lirayla 22 litre Ayçiçek yağı alıyorduk, şimdi ancak 5 litre Ayçiçek yağı alabiliyoruz. 100 Liranın, Ayçiçek yağı alım gücü 12 yılda 17 litre düştü.

*100 Lira ilk dolaşıma çıktığında onunla aldığımız makarnayı, yumurtayı, yağı bugün almak için üzerine üç tane daha 100'lük banknot versek yetmiyor. Yanına iki tane 20'lik banknot, Bir de 1 Liralık madeni para gerekiyor. Bunlar da TÜİK'in market fiyatlarına göre…

“ENFLASYON DÜNYANIN EN SİNSİ, EN ADALETSİZ VERGİSİDİR”

*Enflasyon dünyanın en sinsi, en adaletsiz vergisidir. Ülkeyi 19 yıldır yönetenlerin üstatlarının ifadesiyle enflasyonun ilmi tarifi içinde en yakışıklı edebi izahı şudur: “Bir insanın cüzdanına ve nakdine el sürmeden, belli başlı bir tertiple parasını sızdırıp götürmek.”

*Enflasyon cepteki cüzdanın, mutfaktaki tencerenin bereketini kaçırır. Sadece alım gücünü eritmekle kalmaz. Milletin zihnini sürekli meşgul eder. Enerjisini yok yere tüketir. Ekonominin üretim kapasitesini, büyüme potansiyelini kemirir.

*Ülkede huzuru içten içe yok eder. Milleti ezer. Yüzler gülmez. Huzur kalmaz. Bugün memlekette olanlar da işte budur. Erdoğan Vesayet Rejiminin ülkeyi getirdiği yer işte burasıdır. Milletin eriyen satın alma gücü. Artan hayat pahalılığı, şişen etiket fiyatları, kaybolan huzur.

“BU SENE KIŞIMIZ KARA OLACAK”

*Ne yazık ki yeni zamlar da yolda. Bu sene kışımız kara kış olacak. Çünkü sorunun varlık sebebi yerli yerinde duruyor. Erdoğan Şahsım Hükümeti sebeptir. Hayat pahalılığı sonuçtur. Erdoğan Şahsım Hükümeti ülkemizin bereketini kaçırmıştır.“

ERKEN SEÇİM VURGUSU

Konuşmasının devamında erken seçim ve parlamenter sistem vurgusu yapan Öztrak, şunları söyledi:

*Sorunları çözmeye de buradan başlamamız gerekiyor. Erdoğan'ı evvela acilen sandıkta evine göndermek. Ondan sonra da, ülkeyi içine düşürüldüğü girdaptan çekip çıkarmak. Güçlü parlamenter demokrasiye geçmek. Biz dostlarımızla hazırız. Planlarımız, projelerimiz hazır.”

*Umutsuzluğa yer yok. Ülkemiz büyük bir ülke. Milletimiz büyük bir millet. İyi yönetilirse her sorunun çözümü var. İlk seçimde işbaşına geleceğiz. Millet rahat bir nefes alacak. Büyük bir kucaklaşma olacak. Endişeler son bulacak.

*Artık kimse bu milletin fertlerini bölüp, parçalayamayacak. Bağımsız yargı olacak. Özgür medya olacak. Birinci sınıf bir demokrasi olacak. Herkes canından, malından, geleceğinden emin olacak. Herkesi kucaklayan tarafsız bir Cumhurbaşkanı olacak.

*Devlet yönetiminde liyakat olacak. İstişare olacak. Borçla değil, üreterek büyüyeceğiz. Gençlerimizin yanında olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini yeniden sağlayacağız. Dünyayla yarışacak bir ekonomi için, üreticilerimizin karşısında değil, yanında ve dostu olacağız.

*Tarımda yeniden kendi kendine yeten bir ülke olacağız. Çiftçinin de milletin de yüzü gülecek. Büyürken kimseyi geride bırakmayacağız. Herkesin aşı olacak, işi olacak. Çokça kazanıp, hakça bölüşeceğiz.

*Derelerimize, ormanlarımıza, dağımıza, taşımıza, kurdumuza, kuşumuza, gözümüz gibi bakacağız. Yurtta sulh cihanda sulh isteyen milli ve onurlu bir dış politikamız olacak.

*Biz hazırız. Ülkemiz hazır. Milletimiz Erdoğan Şahsım Hükümetinin de, onun vesayet rejiminin de notunu verdi. Tasdiknamesini hazırladı. Ellerine tutuşturmak için de, sandığı sabırsızlıkla bekliyor.

*Sandıkta tasdiknamelerini verdikten sonra da, HAYAT BAYRAM OLACAK…