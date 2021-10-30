Faiz artışı fırtınasına ABD beklenenden erken katılabilir

ABD'de enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin yüksek seyri nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) beklenenden erken faiz artırabilir. Goldman Sachs ekonomistleri, Fed için ilk faiz artışı tahminini 2023 yılından Temmuz 2022'ye çekti. Karar, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

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Türkiye yüksek enflasyona rağmen faiz indirimi yapılmasının sonuçlarını tartışırken, dünya genelinde faiz artışları gündemde.

Birçok gelişmekte olan ülke, yükselen enflasyonu dizginlemek üzere son dönemde faiz artışlarına giderken ABD’de faiz artışı beklentileri giderek öne çekiliyor.

ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) 2022 yılı Temmuz ayında faizi artıracağı öngörüsünde bulundu. Banka daha önceki tahmini, Fed’in 2023 yılında faiz artırmaya başlayacağı yönündeydi.

2022 VE 2023 İÇİN İKİŞER ARTIŞ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs ekonomistleri müşterilere ilettikleri notta, varlık alımlarının azaltılmasına yönelik programın bitmesinin ardından Fed’in politika faizini artıracağını belirtti.

Ekonomistler ikinci faiz artışı için Kasım 2022 tarihini öngörürken, bu faiz artışlarını takiben bir yıllık süre içinde Fed’den iki faiz artışı daha gelmesinin olası olduğuna dikkat çekti.

ABD’DE ENFLASYON 13 YILIN ZİRVESİNDE

ABD’de tüketici enflasyonu eylülde yüzde 5,4 ile son 13 yılın zirvesindeki seyrini sürdürürken, Fed’in politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında bulunuyor.

Fed, pandemi döneminde ekonomiyi ve finansal piyasaları olağanüstü gevşek para politikasıyla desteklemek üzere faizi Mart 2020’de mevcut sıfır seviyesine çekmiş, aylık 120 milyar dolarlık varlık alımına başlamıştı.

‘ENFLASYON BEKLENENDEN DAHA KALICI OLABİLİR’

Daha önceki açıklamalarında enflasyonun geçici olduğunu ısrarla vurgulayan Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin tonunu değiştirmişti.

ABD’de ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu belirten Powell, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini dile getirmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının tahvil alımlarını yakın bir zamanda azaltmaya başlayacağını, ancak faiz artırımı konusunda sabırlı davranmaya devam edeceğini söyleyerek, inatla yüksek seyreden enflasyona ilişkin endişelerini daha yüksek bir tonda dile getirdi.

Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, fiyat artışlarının 2022 yılının ilk yarısı boyunca yüksek kalmasını beklediğini, ancak ABD'nin enflasyonun kontrolünü kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu yolundaki eleştirileri kabul etmediğini söylemişti.

TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEYECEK

Doların rezerv para statüsü ve küresel finans piyasaları ile ticaretteki ağırlığı nedeniyle Fed’in para politikası, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.

Yakın zamanda varlık alımlarını azaltmaya başlayacak olan Fed’in faiz artışlarına başlaması, dünyadaki ucuz para döneminin sonu ve Türkiye gibi gelişen ülkelerin dış borçlanma maliyetlerini artırabilir.

Uzmanlar, Türkiye’de enflasyon yükselirken faiz indirimine giden Merkez Bankası için Fed’in parasal sıkılaşmaya gitmesinin ek bir risk faktörü yaratabileceğine işaret ediyor.

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