Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

Merkez Bankası (TCMB) yapılacak PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ile faiz kararını belirleyecek. Merkez Bankası, faiz kararını 23 Eylül Perşembe günü saat 14:00'de açıklayacak. Bazı kurumlar faizler düşecek beklentisi içerisindeyken indirimin yıl sonuna doğru gerçekleştirileceğine dönük beklentiler de mevcut.

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Merkez Bankası tarafından her yıl yayınlanan takvime göre Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı bu hafta açıklanacak. Alınacak politika faizi kararı piyasaları doğrudan etkilemesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 23 Eylül’de toplanarak Eylül ayı faiz kararını açıklayacak.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun eylül ayı başında yaptığı çekirdek enflasyon vurgusu, piyasada erken faiz indirimi endişelerini ve kurda artışı beraberinde getirdi.

Kavcıoğlu açıklamasında enflasyondaki artışa ilişkin, “çekirdek enflasyonu esas alacağız” ifadelerini kullanmış, bu sözler erken faiz indirimi hazırlığının sinyalleri olarak yorumlanmıştı.

Yüzde 19 olan politika faizinin yüzde 19,25'lik ağustos enflasyonunun altında kalması nedeniyle hedeflemeyi çekirdek enflasyona kaydıracağını belirten Kavcıoğlu'nun açıklamaları nedeniyle tüm gözler TCMB Para Politikaları Kurulu'nun (PPK) politika faizi kararına çevrildi.

IIF'DEN 50 PUANLIK İNDİRİM TAHMİNİ

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) TCMB'nin faiz indirimlerine bu ay başlayacağını tahmin ediyor. Eylül ayında 50 baz puan faiz indirimi bekleyen kuruluş, yıl sonuna kadar da 150 baz puan indirime gidilmesini bekliyor.

IIF raporunda, “Ağustos ayında manşet enflasyonda devam eden artışa karşın çekirdek enflasyon yüzde 16.8'e yavaşladı. TCMB'nin para politikasının önümüzdeki dönemde daha çok çekirdek enflasyona odaklanacağı da göz önüne alındığında bankanın beklenen faiz indirim döngüsüne eylül ayında 50 baz puan ile başlayacağını düşünüyoruz” denildi.

REUTERS ANKETİ: İNDİRİM BEKLENMİYOR

Reuters anketine katılan 19 kurumun 18'i eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Bir kurum politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler kasım veya aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde genel beklenti faizlerin yüzde 19'da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

FOREKS ANKETİ: İNDİRİM BEKLENMİYOR

Bir başka anket olan Foreks anketine katılan 25 ekonomistin 22'si faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 3 ekonomist 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 18,00 seviyesine indirileceğini öngördü.

Bu ay faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü savunan ekonomistlerden 4'ü ekimde, 9'u kasımda, 1'i ekim veya kasım ayında, 1'i aralıkta, 2'si son çeyrekte, 1'i ise Mart 2022'de ilk faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu.

FRANSIZ BANKA SON ÇEYREKTE İNDİRİM BEKLİYOR

Fransız Credit Agricole, TCMB'nin dördüncü çeyrekten itibaren kademeli bir faiz indirimine başlamasının temel senaryoları olduğunu söyledi.

Bankanın Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Sebastien Barbe, Türk lirasının yatırımcılar için imkan sunduğunu belirterek “Buradaki risk ise erkenden gelebilecek büyük bir faiz indirimi” dedi.

SOCIETE GENERALE İNDİRİM BEKLEMİYOR

Fransız yatırım bankası Societe Generale, TCMB'nin ekonomik canlandırma konusundaki siyasi baskıların altında kalarak faiz oranlarını çok erken indirme hatasını yapma konusunda giderek daha fazla risk almakta olduğunu ifade ederek, Türk lirasının yıl sonunda dolar karşısında 8.85'e yükselebileceğine dair yatırımcılarının hazırlıklı olmalarını istedi.

Banka analisti Phoenix Kalen, TCMB'nin artan yurtiçi enflasyon, yüksek maliyetler ve güçlü tüketim nedeniyle politika faiz oranını yıl sonuna kadar büyük ihtimalle yüzde 19'da tutacağını belirtti.

“Özellikle gevşek para politikası konusundaki siyasi baskılar oluşmaya devam ettikçe, faiz oranlarını kısa vadede indirerek para politikasında hata yapma riski artıyor” diye belirten Kalen, “Piyasalar gelecek haftalarda TCMB'nin güvenilirliğini sorgularken, oynaklık büyük ihtimalle artabilir” dedi.

DB: MERKEZ'İN LÜKSÜ YOK

Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda TCMB'nin söylem değişikliğinin yerel varlıklar için negatif olduğunu ve bankanın çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığını söylemişti.

Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, artan enflasyonun TCMB’nin faiz indirimi yapma ihtimalini azalttığını ve bunun kısa vadede TL için pozitif olabileceğini belirtmişti.

HSBC İNDİRİM BEKLİYOR

HSBC Portföy Yatırım AŞ'nin yatırım bülteninde, Merkez'in yüzde 19'luk politika faizini koruyabileceği ancak söylem değişikliği nedeniyle 50 baz puanlık indirimi bekledikleri belirtildi.

Bültende, “TL’de son günlerde görülen değer kaybı ve küresel piyasalarda görülen türbülans nedeniyle Merkez Bankası yarınki toplantısında politika faiz oranını mevcut yüzde 19 seviyesinde korumayı tercih edebilir. Bununla birlikte, HSBC Portföy Yönetimi olarak, TCMB’nin keskin söylem değişikliği nedeniyle 50 baz puan indirim yapılabileceğine dair görüşümüzü koruyoruz” denildi.

‘METNE EKLENECEK VURGU ÖNEMLİ'

Yapı Kredi piyasa bülteninde, “Faizlerde bir değişim beklenmiyor ancak metne eklenecek çekirdek enflasyon vurgusu kasım ve aralık toplantıları için bir faiz indirim sinyali olarak algılanabilir” denildi

Garanti BBVA, yatırım bülteninde faiz indirimi beklenmediğini paylaştı:

Bültende şu ifadelere yer verildi:

“TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Bloomberg anketine katılan 23 ekonomistin medyan tahminine göre oluşan bu beklenti manşet TÜFE verisinin yüzde 19.25 olması nedeni ile TL açısından en olumlu senaryoyu yansıtıyor olabilir.

TCMB Başkanı bu ay iki farklı toplantıda çekirdek enflasyonu ön plana çıkardığı için piyasada bir kesim eylül PPK’da faiz indirimi gelme olasılığını fiyatlamalara kısmen yansıtmaya başlamıştı. Toplantıda faiz değişikliği olmazsa TL’nin güçlenme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.”