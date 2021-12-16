Faiz kararı sonrası dolar ve Euro’da yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında döviz kurlarında yeni zirveler görüldü.

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Merkez Bankası bugün Türk Lirası’nda yarattığı hasara rağmen, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14’e çekti.

Merkez Bankası böylece önümüzdeki aylarda yüzde 30’u aşacağı tahmin edilen enflasyona rağmen zaten negatifte olan TL’nin reel getirisini daha da düşürmüş oldu.

Merkez Bankası son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği Eylül ayı başından bu yana TL’de sert değer kayıpları yaşandı.

Merkez Bankası’nın faiz kararı ardından bugünkü faiz indirimin ardından Türk Lirası’ndaki değer kaybı günlük yüzde 6’yı aşarken Dolar/TL 15.73’ü Euro/TL ise 17.84’ü görerek rekor kırdı.

BELİRSİZLİK OLUŞTU

Ekonomistler TCMB’nin çok sık yönlendirme değiştirdiğini, yeni yönlendirmenin de “belirsiz” oluğunu ve bu belirsizliğin ancak TCMB’den gelecek yeni bir açıklamayla ortadan kalkabileceğini söylediler.

Ekonomistler, iktisadi gerekçelerle açıklayamadıkları faiz indirimlerine dayalı para politikasının gözden geçirilmesi sürecinin “ucu açık” olduğunu belirterek, bu sürecin daha fazla belirsizlik getireceğine dikkat çektiler.

Şekerbank Başekonomisti Gülay Girgin, gözden geçirme için “İki önemli bilgi içermekte. Şöyle ki; en son yatırımcı toplantısında 2022 yılının ilk yarısında politikanın etkilerinin izleneceği ifade edilmişti ve şimdi bu sürenin 2022 ilk çeyrek olarak revize edildiğini görüyoruz ki bu ekstra bir belirsizlik kaynağı olma riskini getirmektedir” dedi ve ekledi:

“İkinci olarak; metin sonrası piyasada genel beklenti 2022 ilk çeyrekte faizlerin sabit tutulacağı yönünde oluşsa da politika çerçevesinin geniş şekilde değerlendirilmesi sonucu iki türlü olabilir; şu an uygulanmakta olan politikanın yeni ekonomik model temelinde çok olumlu sonuçlar yarattığı veya istenmeyen yükseklikte bir enflasyona sebep olduğu şeklinde de oluşabilir” dedi.

YENİ MÜDAHALELER GELEBİLİR

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi, “En azından Mart sonuna kadar faizi düşürmeyeceği sinyali vermesi TL açısından sınırlı olumlu bir gelişme oldu… TCMB, bu süreci büyük olasılıkla başta zorunlu karşılıklar olmak üzere makro ihtiyati araçları kullanarak ve zaman zaman piyasaya doğrudan döviz satış müdahalelerine başvurarak yani bir diğer deyişle faiz artırımına gitmeden aşmaya çalışacak” dedi.

Bürümcekçi, olası asgari ücret artışı, bozulan enflasyon beklentileri ve dünya genelindeki enflasyonist ortamın korunacak olması nedeniyle Türkiye’de enflasyonun gelecek yıl ortasına kadar %35 ve üzerine çıkabileceği dikkate alındığında, bu önlemlerin yeterli olmayacağını belirterek, “Bankanın çok uzak olmayan bir gelecekte politika faizini artırmak zorunda kalacağını düşünüyoruz” dedi.

YIL SONU BEKLENTİSİ

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar “elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya” devam edeceğini de belirtti.

Swissquote Bank analisti İpek Özkardeşkaya ise “TCMB, piyasanın sert şekilde karşı çıkmasına rağmen politika faizini 100 baz puan düşürme kararı aldı… Dolar/TL’nin, yılı 17-19 bandında bitirmesini bekliyorum” dedi.

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