Faiz ödemeleri coştu açık 78 milyarı aştı

Temmuzda 23.6 milyar liralık faiz ödemesi yapıldı. Yangın helikopter ve uçaklarına 100 milyon lira kira parası verilirken, tarımsal sigorta desteğine kuruş gitmedi.

ERDOĞAN SÜZER

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Hükümet faiz ödemelerinde rekor kırınca bütçe dengeleri de alt üst oldu. Bütçe açığı borçla kapatıldığı için faiz ödemeleri de tavan yaptı. Yılın ilk 7 ayında 78.3 milyar liralık açık verdi. Faize sadece temmuz ayında ödenen para 23 milyar 637 milyon liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu yılın ocak-temmuz ayında bütçeden faize aktarılan 114.5 milyar liralık ödeme de 7 aylık dönemlerin yeni rekoru oldu. Faiz ödemelerinin olağanüstü artmasıyla bütçe açığı temmuz ayında 23 milyar 637 milyon lirayı, Ocak-Temmuz 2021 dönemi açığı da 78 milyar 343 milyon lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün açıkladığı bütçe performans verilerine göre, bu yılın ilk 7 ayında 726 milyar liralık bütçe geliri elde edilmesine rağmen 804 milyar 439 milyon liralık harcama yapıldı. Aradaki 78 milyar 343 milyon liralık açık için yurtiçinden ve yurtdışından borçlanmalara gidildi. İlk 7 ayda devlet 581 milyar lira tutarında vergi toplarken, 63 milyar lira da vatandaşa kesilen ceza ve faizlerden gelir elde edildi.

Yurdun dört bir yanında yaşanan orman yangınlarıyla birlikte Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçaklarına niçin görev verilmediği ciddi tartışma konusu olurken, sadece temmuz ayında kiralanan uçak, helikopter ve insansız hava araçlarına (İHA) 100 milyon lira para ödendiği ortaya çıktı. Bütçedeki hava taşıtı kiralama kaleminden bu yılın 7 aylık döneminde yapılan ödeme ise 197 milyon 733 bin lirayı buldu. Bu ödemelerin ne kadarının yangınlar için yapıldığına ilişkin ayrıntı ise bütçe verilerinde yer almıyor. Hükümetin temsil ve ağırlama için 22 milyon lirası felaketlerin yaşandığı temmuz ayında olmak üzere 7 ayda 72 milyon lira para harcaması da dikkat çekti.

ÇİFTÇİYE YOK

Bu yıl yaşanan kuraklık ve doğal felaketlere rağmen, temmuz ayında bütçeden tarım sigortası desteği için hiçbir ödemenin yapılmaması da ayrıca dikkat çekti. Tarım sigortası için 7 aylık dönemde yapılan toplam ödeme ise 216 milyon lira ile sınırlı kaldı. Bütçeden müteahhitlere ise 7 ayda toplam 31.6 milyar lira para aktarıldı.

Gizli harcama tutarı 1.4 milyar TL'ye ulaştı

Cumhurbaşkanı'nın harcama yetkisinde olan bütçedeki gizli hizmet ödeneğinden temmuz ayında 77 milyon 612 bin lira para harcandı. Örtülü ödenek olarak bilinen bu kalemden yapılan 7 aylık harcama tutarı ise 1 milyar 425 milyon lirayı aştı. Bütçeden temmuz ayında Kurban Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere 12 milyar 367 milyon liralık ödeme yapıldı. Ramazan ayında ödenen 12 milyar 375 milyon liralık ikramiyeyle birlikte toplam ödeme 24.7 milyar lirayı buldu. Ayrıca temmuzda memurlara yaklaşık 3 milyar liralık zam ve enflasyon farkı ödemesi yapıldı.