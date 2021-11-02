Fakirin ekmeği makarnası tehlikede

ASO Başkan Nurettin Özdebir, doğalgaz zamlarının en çok un ve makarna üreticilerini vuracağını, maliyetlerin yükseldiği ekmek ve makarnada zam baskısının arttığını söyledi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğalgaz zammını adeta otomatiğe bağlayan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz toptan satış fiyatlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere yüzde 48'i aşan oranlarda zam yaptı. Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatları ise şimdilik arttırılmadı. Ancak Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni zamlar yüzünden elektriği en fazla kullanan un ve makarna sanayicilerinin maliyetinin olağanüstü arttığını, halkın en çok tükettiği ekmek ve makarnaya zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

ZAMLARLA KORUMUŞLAR

BOTAŞ, büyük sanayi ve ticarethanelerde kullanılan bin metreküp doğalgazın toptan fiyatını yüzde 48.40 oranında artırarak 3 bin 500 liraya, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın fiyatını da yüzde 46.82 zamla 4 bin liraya yükseltti. BOTAŞ, zammı savunmak için yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki yüksek fiyat artışlarına dikkat çekerken, “Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamış, tüm abone grupları en azami şekilde korunmuştur. Tüketicilerimizi asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır” denildi.

SEÇİM İHTİMALİ

Hükümet olası bir erken seçimi de düşünerek konutlarda gaza zam yapmadı. Ancak sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan gaza yapılan olağanüstü zamlar yine dönüp dolaşıp halkın sofrasını vuruyor. Özdebir, doğalgaz zamlarının üretici fiyatlarını artırıcı yönde etkisi olacağı uyarısında bulundu. Özdebir, “Özellikle enerji yoğun sektörlerde maliyet baskısı çok yükseldi. Elektriği en çok kullanan sektörlerin başında değirmenciler, makarna üreticileri, demir-çelik, tekstil ve konfeksiyoncular geliyor. Dolayısıyla elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza gelen bu zamlar halkın temel gıda maddeleri olan unun, ekmeğin ve makarnanın üretim maliyetini yükseltecektir. Umarım kendi doğalgazımız bir an önce çıkar da daha fazla zam yaşamayız” dedi.

Zamlar 10 ayda %186'yı buldu

Doğalgazın toptan satış fiyatları ocak ayından bu yana olağanüstü düzeyde zamlandı. Konutlarda kullanılan doğalgazın BOTAŞ çıkışlı toptan satış fiyatına yıl başından bu yana yüzde 18.95 oranında zam yapıldı. Sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı da geride kalan 10 ay içinde yüzde 150 zamlandı. En yüksek zam ise yüzde 185.71 artışla elektrik santrallerinin kullandığı doğalgaz fiyatında yaşandı. Merkez Bankası da kuraklık nedeniyle pahalı doğalgazdan üretilen elektriğin payının arttığına dikkat çekmişti.