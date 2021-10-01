Faturalarda KDV yüzde 1’e indirilsin

Asgari ücretli, emekli faturasını ödeyemiyor. CHP Milletvekili Levent Gök, faturalardan alınan yüzde 18 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi için kanun teklifi hazırladı.

Başak KAYA

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Dört kişilik bir ailenin doğalgaz, elektrik, su ve internet faturasına ödediği toplam miktar, asgari ücretin dörtte birine denk geliyor. Emekli maaşlarında ise bu oran üçte bir oldu. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, faturalardan alınan yüzde 18 oranındaki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi hazırladı.

GEÇİM SIKINTISI ARTTI

Gök, “Yaşanan ekonomik krizle birlikte Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında ciddi değer kaybına uğramıştır. Değer kaybı iğneden ipliğe tüm mal ve hizmetlere zam olarak yansımış, bunun da etkisiyle zaten zor geçinen vatandaşların geçim sıkıntısı daha da artmıştır” dedi. Milletvekili Levent Gök, teklifinin gerekçesinde de şu görüşlere yer verdi:

BÜTÇELERİ RAHATLATIR

“Dört kişilik bir ailenin doğalgaz, elektrik, su ve internet faturasına ödediği toplam miktar, asgari ücretin dörtte birine denk geliyor. Emekli maaşlarında ise bu oran üçte bir oldu. Konutlarda, tüketilen elektrik, su ve doğalgaz ile internet hizmetinden yüzde 18 KDV alınmakta ve ödenen tutarlar dar gelirli ailelerin bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu hizmetlerden alınan KDV oranı yüzde 1'e düşürülerek, aile bütçelerinin sınırlı da olsa rahatlatılması sağlanmalıdır.”

Avrupa enerji fiyatlarındaki artışı durduramıyor

Doğalgazda darboğaz ve talep artışı nedeniyle fiyat artışını durduramayan Avrupa'da fiyatlar dün yine rekor kırdı. Artan doğalgaz fiyatları bazı ülkelerdeki son tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılmaya başlandı. Türkiye'de de zamlar kapıda.

Avrupa doğalgaz fiyatları için gösterge niteliğinde olan Hollandalı TTF'de doğalgaz fiyatı günlük yüzde 4 yükselişle metreküp başına 1050 dolar seviyelerini gördü. Almanya'da da elektrik fiyatları yüzde 5.3 yükseldi. AB'ye Rus gazı akışında da aksama yaşanıyor.