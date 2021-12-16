Fed kararları altını, doları, bitcoini ve Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, Fed kararının piyasalara, altına, dolara ve kripto paralara olası etkisini sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

Emre DEVECİ

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ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği kararlarını dün açıkladı.

Kasımda yüzde 6,8 ile son 39 yılın zirvesine yükselen enflasyonu kontrol altına almak üzere Fed, 2022’de ve 2023’te üçer faiz örtüşü öngördüğünü duyurdu.

Varlık alımlarını azaltma hızını artırıp martta bu alımları sonlandırmaya karar veren banka, federal fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraksa da böylece mayıs ayında faiz artışlarına başlayabileceğinin sinyalini de vermiş oldu.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, Fed kararlarını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

PATLATMADAN GİDECEK Mİ?

Karar öncesinde piyasanın 2022 için iki faiz artışı beklentisi olduğunu, bu nedenle 2022 ve 2023 için üçer faiz artışı öngörüsünün piyasa beklentilerine oranla biraz “agresif” ve “şahince” olarak değerlendirebileceğini belirten Manukyan, “Ama piyasanın tepkisi ‘Fed bu işi herhangi bir varlık sınıfını patlatmadan becerecek' şeklinde oldu” dedi.

Fed’in hâlâ istihdam piyasasını öne çıkartıyor olmasının piyasanın hoşuna giden bir nokta olduğuna işaret eden Manukyan, “Tabii şunu unutmamak lazım; bundan öncekilere oranla özellikle gelişmekte olan ülkelerin tepkisine baktığımızda, daha önce Fed ilk faiz artıran olurken, şu an zaten pek çok gelişmekte olan ülke faiz artırıyor. Dolayısıyla o tarafa çok aşırı bir etkisi olmadı” dedi.

TÜRKİYE DÜNYADAN AYRIŞTI

Manukyan, Türkiye içinin bu tabloda dünyadan ayrıştığına dikkat çekerek “Ama biz faiz indirdiğimiz için ayrı bir taraftayız” ifadelerini kullandı.

“Diğer büyük merkez bankalarıyla, Avrupa (ECB) ya da Japonya Merkez Bankası (BoJ) ile karşılaştırdığımızda önümüzdeki sene Fed ayrışıyor olacak. O net bir şekilde gözüküyor” diyen Manukyan, bunun dolar için pozitif olarak yorumlanabileceğini belirtti.

“Fed hâlâ bence enflasyonda bir düşüş bekliyor. Haksız da değil aslında. Emtia fiyatlarının ve tedarik zincirlerinin normalleşmesinden gelecek olan bir gerileme var ama bekleme lüksü çok var mı, bence çok yok” diyen Manukyan, piyasanın iyimserliğine temkinli yaklaşarak şunları söyledi:

“Dolayısıyla, evet çok negatif tepki vermedi piyasa ama dönüp de baktığımızda örneğin bono piyasası, Fed'in ekonomiyi yavaşlatacağına inanıyor. Yani, hisse senedi piyasasının biraz daha iyimser hareket ettiğini söylemek doğru olur diye düşünüyorum.”

ALTIN VE KRİPTO PARALAR NASIL ETKİLENİR?

“Tabii, faiz artışı dediğinizde ilk başta altın ve değerli metaller için negatif ama şunu göz önünde bulundurmak lazım; reel faizler ne kadar artacak” diyen Manukyan, geçmiş yıllardaki örneklerde faiz artışlarına rağmen altının yukarı gidebildiğini şu sözlerle anlattı:

“Çünkü bundan önceki dönemlerde de gördük. 2002 ve 2007 döneminde de faizler birden çok daha yukarıya çıkmasına rağmen, yüzde 5'lere doğru gitmesine rağmen altın fiyatları yukarı gitti çünkü reel faizlerde çok yüksek bir hareket olmadı. Yine 2015 sonrası dönemde de altın fiyatlarının yukarıya yönelebildiğini gördük.”

“Ben açıkçası altın fiyatlarında kısa vadede baskı olmasını ama biraz daha orta vadede enflasyonun Fed'in göstereceği hedefe, yani 2022'de yüzde 3'ün altına gelmesini zor görüyorum, 2023'te de çok hızlı gerilemeyebilir. Dolayısıyla reel faizlerdeki yükseliş sınırlı olacaktır. Bu altın için pozitif diye bakıyorum” diyen Manukyan, “1800 dolar ons altında, 22,90 dolar da gümüşte aşılmadığı sürece pozisyon almak için çok acele etmeye gerek yok” değerlendirmesinde bulundu.

“Kripto varlıklar aslında kendisini bu konunun dışında tutmaya çalışıyor olsa da dün net bir şekilde gördük; hisse senedi piyasası yukarı gidince kriptolar da yukarı gitti ama ben yine de orada bu bağlantının çok uzun süreceğini zannetmiyorum” diyen Manukyan, “53 bin dolar aşılmadıkça Bitcoin'de düzeltmenin devam edeceği görüşündeyim ama 2022'de muhtemelen artık regülasyonların (düzenlemelerin) gelmesiyle çok daha net para girişleri olacaktır” ifadelerini kullandı.

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