Koç’tan Kalamış Yat Limanı için 2,5 milyar TL’lik teklif

Koç Holding, bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri'nin, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı özelleştirme ihalesinde 2.53 milyar TL ile en yüksek teklifi verdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri’nin Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı özelleştirme ihalesinde 2.53 milyar lira ile en yüksek teklifi verdiğini duyurdu.

Koç Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süre işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamındaki açık artırmada Tek-Art tarafından verilen 2.53 milyar TL tutarındaki teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği belirtildi.

Reuters’in aktardığına göre, ihale sonucunun kesinleşmesi Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun nihai onayına tabi olacak.

KAMUOYUNDA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Öte yandan, Kalamış Yelken Kulübü’nün de içine alan marina için verilen özelleştirme kararı kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kimsenin “çökmemesi” için bu alanlara Kadıköy Belediyesi olarak talip olduklarını açıklamıştı.

Bir kamu kurumu olarak marinanın işletmesinin kendilerine verilmesi için Özelleştirme İdaresi’ne yaptığı başvurudan sonuç alamayan Kadıköy Belediyesi, ihaleye girme kararı almış; ancak sonrasında belediyenin ihale dışı bırakıldığı öğrenilmişti.

Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması ve CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı da, alınan özelleştirme kararının iptal edilmesini talep etmişti.

Kadıköylüler çeşitli eylemler düzenleyerek “Kalamış halkındır, satılamaz” demişti.

2011’DEN BERİ ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA

Öte yandan, SÖZCÜ’den Özlem Güvenli’nin haberine göre, 2011’den beri özelleştirme kapsamında olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 103 bin metrekarelik alanda 1985 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından inşa edildi. 1988 yılında açılan marina özel bir şirket tarafından işletiliyordu.

1992’de Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kadıköy Belediyesi'ne 1985 yılında verdiği tahsisi kaldırdı. Marina 2011 yılında özelleştirme kapsamına alındı. Mahkemelik olan imar planı değişiklikleri ile yat limanının büyütülüp, otel ve yeni ticari alanlar yapılmasının önü açıldı.

Marinaya 40-50 bin metrekare yeni inşaat alanı içeren imar planlarına açılan davaların bir kısmı hala sürüyor. Son olarak da marina içinde Kalamış Yelken Kulübü’ne tahsis edilen 3 bin 100 metrekarelik alan özelleştirme kapsamına alınmıştı.

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