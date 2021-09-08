Fesih yasağı sonrası işsiz sayısında patlama: 244 bin yeni işsiz

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), fesih yasağının sona ermesiyle işsiz sayısında patlama yaşandığını ve kayıtlı işsiz sayısının Temmuz ve Ağustos aylarında geçen yıla oranla 244 bin artışla 3,2 milyona ulaştığını açıkladı.

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DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), İŞKUR Ağustos 2021 istatistiklerini değerlendirdi. Verilere göre pandemi nedeniyle uygulanan işten çıkarma yasağının sona ermesiyle işsiz sayısında büyük bir artış olduğu görüldü.

244 BİN YENİ İŞSİZ

DİSK-AR, kayıtlı işsiz sayısının Temmuz ve Ağustos aylarında geçen yıla oranla 244 bin artışla 3,2 milyona ulaştığını açıkladı. İşsizlik sigortası ödeneği başvurularında da büyük artış olduğuna dikkat çeken DİSK-AR, Temmuz 2021’de işsizlik ödeneği başvurusunun 232 bin kişiye yaklaştığını belirtti.

DİSK-AR, 2019 Temmuz ayında 201 bin olan işsizlik ödeneği başvurusunun fesih yasağı döneminde (2020 Temmuz) 96 bine gerilediğini, yasağın kalkması sonrasında (Temmuz 2021’de) ise 232 bine yükseldiği açıklandı.

İŞSİZLİKTE ARTIŞ SÜRECEK!

Fesih yasağının sona ermesinin kayıtlı işsiz sayısında tekrar ciddi bir artışa yol açtığının görüldüğünü belirten DİSK-AR . artışın mevsim etkilerinin (tarım, inşaat, turizm) sona ermesiyle sonbahar aylarında hızlanmasının beklendiğini vurguladı.

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