Finansal krizdeki Lübnan IMF ile anlaşmaya yakın

Dünyanın en kötü finansal krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da başbakan Najib Mikati, IMF ile ön görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini ve revize edilmiş kurtarma planının Kasım'ın sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

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Lübnan Başbakanı Najib Mikati, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ön görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini ve revize edilmiş kurtarma planının Kasım’ın sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Mikati, Beyrut’ta düzenlenen ekonomi konferansında, “İlk kez konsolide edilmiş finansal sonuçlarımızı teslim ettik. Yakında niyet mektubunun hazır olacağını umuyoruz” dedi.

BANKACILIK ZARARI KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK

Lübnan daha önce de IMF’den maddi yardım almak için görüşmeler yürütüyordu. Ancak ülkenin 2019’da çöken bankacılık sektöründe yaşanan zararın büyüklüğüne dair anlaşmazlık nedeniyle görüşmeler başarısız olmuştu.

Lübnan merkez bankası, özel bankalar ve başlıca siyasi partileri temsil eden parlamento komisyonu, zararın planda yer alan yaklaşık 83 milyar dolar olan tahminlerden çok daha az olduğunu savunmuş, IMF ise rakamların doğru olduğu görüşünü korumuştu.

Mikati, merkez bankasının önceki planın tasarlanmasına yardım eden Lazard danışmanlık şirketi ile artık “tamamen işbirliği içerisinde çalıştığını” ifade etti.

Bazı ekonomistler, dünyanın en kötü finansal krizlerinden birini yaşayan Lübnan’ın toparlanmaya başlaması ve uluslararası yardım alabilmesi için IMF programının tek yol olduğunu düşünüyorlar. (REUTERS)

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