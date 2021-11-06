Fırtınanın dinmesi hamsiye yaradı

Fırtına nedeniyle kilosu Trabzon'da 40 liraya kadar ulaşan hamsi, hem fırtınanın dinmesi hem de bol miktarda avlanmasıyla 10-15 liraya kadar düştü. Tezgâhlarda istavrit 15 TL, lüfer 70 TL, kalkan 200 TL, sargan 50 TL, barbun 40 TL, mezgit ise 35 ile 65 TL arasında satılıyor.

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Karadeniz’de geçen yıl sınırlı miktarda avlanan hamside bu yıl bolluk yaşanıyor. Kentte kilosu 10 ila 15 lira aralığında satılan hamsi vatandaşlarca ilgi görüyor.

Tezgâhlarda istavrit 15 TL, lüfer 70 TL, kalkan 200 TL, sargan 50 TL, barbun 40 TL, mezgit ise 35 ile 65 TL arasında satılıyor.

Hamsinin kilosu, Karadeniz’de yaşanan fırtına nedeniyle sezon içinde 40 liraya kadar çıkmıştı.

‘SON DÖNEMLERİN EN İYİ SEZONU’

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, “Tezgâhlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Diğer yıllara nazaran bolca avlanıyor. Umarım bu devam eder. Vatandaşın da bu dönem hem sağlık hem de cep anlamında yiyebilecek olduğu en güzel besin hamsi. Fiyatı çok iyi” dedi.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise, “Hamsi son dönemlerin en iyi sezonunu yaşıyor. Tezgâha da erken geldi. Halen daha uygun fiyatlarda satılıyor. Oldukça da iyi boyutta. Havalar soğudukça daha da lezzetlenecektir” diye konuştu. (DHA)



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