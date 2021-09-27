Fiyatı 27 lira olarak açıklanan fındığın kilosu serbest piyasada 23 liraya düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Giresun kalite fındığın kilosunu 27 lira, levant kalite fındığın kilogram fiyatını ise 26,5 lira olarak açıklamasına rağmen Karadeniz'de fındık fiyatı serbest piyasada 23 liraya kadar düştü. Fındık üreticileri fiyatlara tepkili.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Milletvekili Ahmet Kaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 ve 26,5 lira açıkladığı fındık fiyatını piyasada göremediklerini söyledi.

Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle fındığı kurutmakta güçlük çeken üreticilerin zor durumda kaldığını belirten Kaya, “Birçok yerde vatandaşlarımız cadde üzerinde, kaldırım üzerinde fındığını sererek kurutmaya çalışıyor. Bu yıl havalar kötü gittiği için maalesef fındığımız kurumadı, fındık yağlandı. Bu da fındığın kalitesine olumsuz yansıdı. Burada fındık üreticilerimizle ve fındık alan esnaf arkadaşlarımızla konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanının 26 buçuk lira açıkladığı 50 randıman fındığın şu an piyasadaki alış fiyatı 23 lira. Yağlanma nedeniyle 50 randıman fındık bulma şansı yok. Onun yanında Sayın Cumhurbaşkanının 26,5 lira açıkladığı fiyat hikayeden ibaret. Maalesef piyasada böyle bir fiyat yok” dedi.

HER ŞEYİN FİYATI ARTTI FINDIK VE ÇAYIN FİYATI DÜŞTÜ

Fındık fiyatının geçen yılın altında kaldığına dikkat çeken Ahmet Kaya, “Karadeniz deyince akla iki ürün geliyor. Fındık ve çay. Bu bölgede istihdamı sağlayan, birçok insanın geçimini sağlayan fındığımız ve çayımız. Çay üreticisi perişan. 4 lira olarak açıklanan çayın fiyatı 2 liralara kadar düşmüş. 2,4 lira şu anda. Fındığımız 26,5 lira olarak açıklanmış, şimdi 23 lira 50 randıman onu da alan yok. Bu iki ürün de büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Geçen yıl insanlar 25-26 liraya fındık sattı. Bu sene 50 randıman fındık piyasada 23 lira. 50 randımanı da bulabilmek mümkün değil. Fakat AKP hükümeti bunu görmüyor, duymuyor. Karadeniz’i unutmuş, gözden çıkarmışlar sanki” diye konuştu.

ÜRETİCİ PERİŞAN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Toplumda kayrılan bir kesim varsa çiftçi kesimidir” sözlerini hatırlatan Kaya, “Sayın Bakan, çay üreticileri kan ağlıyor, fındık üreticileri kan ağlıyor. Kayırıyoruz dediğiniz üretici perişan durumda. Piyasaları hiç mi takip etmiyorsunuz? Hiç mi haber okumuyorsunuz? Bu insanların feryadını hiç mi görmüyorsunuz? Bu nasıl kayırmadır? Maalesef ülkeyi yönetenler kulaklarını tıkamış, gözlerini kapamışlar üreticinin mağduriyetini görmüyorlar, duymuyorlar. Geçen sene 38 lira olan kömür bugün 65 lira, yarın ne kadar olacağı belli değil. Marketlerdeki artış yüzde 50'lileri buldu. İpin ucu kaçtı artık. Üreticilerimizle ve esnafımızla görüştük. Herkes sıkıntı içinde iktidardan dert yanıyor. Görünen o ki AKP artık uzatmaları oynuyor. Millet İttifakı iktidarında üreticiden yana, üretimden yana bir politika izleyeceğiz. Özellikle milli ürünlerimiz fındığımıza ve çayımıza sahip çıkacağız. Üreticiye emeğinin ve alın terinin karşılığını vereceğiz. Üretici kazanacak, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir 'Tekelciler fındık fiyatlarını Avrupalı firma lehine manipüle ediyor'